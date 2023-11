Tim Allen avslører at han har blitt forespurt om å vende tilbake til Toy Story 5

Tidligere i år ble det avslørt at en femte Toy Story-film var på vei, og selv om det har vært sparsomt med detaljer om den kommende filmen, har vi fått mer informasjon etter hvert som året har gått.

I juni ble det rapportert at Woody og Buzz ville komme tilbake i den femte filmen, selv om de tilsynelatende hadde skilt lag etter Toy Story 4. Under en opptreden i The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nylig bekreftet Tim Allen, som spiller Buzz, at han hadde blitt kontaktet av Disney for en femte film, i likhet med Tom Hanks.

Det ser ut til at Allen er klar for å vende tilbake til rollen, så får vi bare vente og høre om Hanks også er det. I intervjuet kommenterte Tim Allen også at Toy Story 5 kan bli "for mye".

"Du lurer på om 4 var for mange. Kommer 5 til å bli for mye?" sa han. "Manusforfatteren som skal lage filmen, skrev en av de bedre filmene og sa: 'Hvis jeg ikke fikk til dette, ville jeg ikke gjøre det."

Synes du at en femte Toy Story-film er en for mye?