To komponistlegender kommer til Norge

Som vanlig blir det storfint besøk når den utsatte Retromessa 2020 omsider går av det som er av stabler i slutten av august. For spillmusikkinteresserte sjeler som undertegnede er det derfor svært gledelig å kunne få et fabelaktig gjensyn med to av bransjens absolutt største navn. Dette er den perfekte unnskyldning til å dyppe tærne i musikkbadevannet og se litt nærmere på selveste David Wise og Rob Hubbard.

Alle har et forhold til herr Wise, enten de vet det eller ikke. Han ble ansatt hos Rare i 1985, og var deres eneste komponist helt fram til 1994. Dette betyr at dersom du har spilt noen av de nærmere 60 titlene de ga ut i den perioden, var det engelskmannen Wise som stod for musikken. Mange har et kjært forhold til sporene i spill som Wizards & Warriors, Snake Rattle 'n' Roll og Battletoads, men det er først og fremst Donkey Kong Country denne mannen er kjent for.

David Wise. Mannen, legenden.

Sammen med nyansatte Eveline Fischer produserte han en rekke mesterverk på rekke og rad til Nintendos nye storsatsing i 1994. Evige klassikere som Jungle Swing, Aquatic Ambience og Fear Factory ble udødeliggjort på denne kassetten og står fremdeles som en milepæl i spillhistorien. Som en urelatert fakta bør det nevnes at også Robin Beanland er kreditert her, men han bidro kun med ett spor (Funky's Fugue) som egentlig var ment for Killer Instinct som ble produsert på samme tid.

Wise skrev flere klassikere de neste årene, og snekret sammen musikk til spill som Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, Diddy Kong Racing og Star Fox Adventures. Han sluttet i Rare i 2008 og har jobbet som freelancer siden. Gleden var stor da sirkelen omsider ble avsluttet og det ble klart at David fikk oppgaven med å snekre sammen soundtracket til Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Han har også bidratt med lydspor i spill av nyere dato som Snake Pass og begge Yooka-Laylee-spillene.

Retromessa har annonsert at det blir et meget gledelig gjensyn med David Wise sitt band med egen konsert på fredagen. Dette var en utrolig stor opplevelse i fjor, og er noe jeg unner absolutt alle å få være med på.

Som om ikke dét var nok, blir det også gjensyn med en annen legende i form av Rob Hubbard. Kanskje aller mest kjent for sine mange puslerier på en hel haug med Commodore 64-spill. Nok en engelskmann som fikk fart på karrieren sin i 1985, hvor han kanskje ble aller mest kjent for musikken til Monty on the Run, utgitt av Gremlin i samme år.

Rob Hubbard, her under en æresseremoni hvor han fikk en utmerkelse for sitt bidrag til spillindustrien ved Abertay University i 2016.

Han komponerte musikk til nærmere 100 spill, og bidro med klassikere til spill som Warhawk, Skate or Die! og International Karate. Rob er et av de aller største navnene på chiptune-fronten og tåler å bli nevnt i samme åndedrag som Tim Follin, Ben Daglish og Jeroen Tel. Er du glad i litt mer gammeldags spillmusikk, er dette absolutt verdt å ta en nærmere titt på.

Commodore 64 er ikke nødvendigvis kjent for å ha så veldig mange gode spill målt opp mot dagens standard, men musikken står fremdeles fjellstøtt. Skal jeg trekke fram et høydepunkt fra Hubbards voldsomme katalog, må det bli det nærmere 17 minutter lange synthprogverket han skapte til elendige Knuckle Busters.

Hva venter du på? Fyr opp din nærmeste YouTube, tast inn noen av titlene fra artikkelen og la rommet fylles av noe av det beste som er skapt på spillmusikkfronten!