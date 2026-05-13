Simulatorer har ofte én ting til felles: Det er flere funksjoner du kan tilordne enn det finnes tilgjengelige knapper. Hvis du ser på innstillingene for å se hvor mange funksjoner som kan tilordnes et tastatur i en flysimulator, kan listen bli utrolig lang. Det er imidlertid sjelden at dette er nødvendig, for i stedet kan simulatorene noen ganger tilordne knapper til forskjellige kjøretøy, noe som betyr at du kanskje må opprette profiler for enkelte fly eller helikoptre. En annen funksjon som er vanlig i krigs- og transportsimulatorer, er at hodet har sin egen kamerakontroll i forhold til kjøretøyet eller personen du styrer. Det var derfor jeg ville teste Tobii Eye Tracker 5, da det var mange år siden jeg hadde hatt noe slikt, og jeg ville se om det var like nyttig i dag.

Eyetrackere er et spennende konsept, og teknologien har kommet langt. Den forrige versjonen av en eyetracker jeg hadde var Tobii 4C fra 2016, og teknologien har blitt rimeligere og fungerer betydelig bedre. Den viste seg også å være like enkel å installere, kalibrere og bruke. Tobii Eye Tracker 5 , som er det produktet jeg hadde gleden av å teste, er et eksempel på innovativ teknologi. Jeg håpet at den skulle være like enkel å installere, sette opp og bruke som forgjengeren, og det var den med Eye Tracker 5. Jeg festet en selvklebende pute på skjermen, plasserte Eye Tracker-maskinvaren oppå den ved hjelp av magneter, koblet den til datamaskinen, og så var det i grunnen bare å starte den opp. Den installerer også automatisk riktig programvare via Windows Store, slik at du raskt kan kalibrere maskinvaren for optimal ytelse. Det er også her du kan slå den av.

I Flight Simulator 2024 måtte det noen justeringer til før jeg følte at det var nesten perfekt. Vær forberedt på å bruke litt tid på å justere innstillingene i menyene.

Selve Eye Tracker fungerer takket være en prosessor, et sensorkamera og en enhet som kan sende ut nær-infrarødt lys. Dette er nødvendig for å belyse øynene og skape refleksjonsmønstre på øynene som kameraet deretter kan fange opp og bestemme i sanntid hvor du ser på skjermen. Dette er mulig fordi refleksjonen på hornhinnen i forhold til vektoravstanden fra midten av pupillene måles og beregnes av en programvare. Med denne teknologien kan beregningene gjøres raskt, og resultatet er at programvaren og maskinvaren sammen kan bestemme hvor du ser på skjermen i sanntid. Denne teknologien er også kjent som pupillsenter-hornhinnerefleksen, og den er ganske spennende med tanke på potensialet den har innen medisin, hjelpeteknologi for funksjonshemmede og mye mer. Det siste er også relevant i spillsammenheng.

Før du bestemmer deg for å kjøpe en slik enhet, bør du vurdere hvordan den er i forhold til Tobii Eye Tracker 4C, hvilke konkurrenter som finnes på markedet i dag, og hva det betyr for gaming. Dommen er at testene mine har gitt meg et enda mer positivt inntrykk av denne enheten enn jeg hadde av forgjengeren. Selv om maskinvaren er fra 2020, hevder den seg glimrende mot konkurrenter i 2026. Jeg vil gå så langt som å si at Eye Tracker 5 er den beste på markedet i dag, sett i forhold til prisen. Hvis prisen er for høy for deg, finnes det imidlertid noe jeg vil klassifisere som dagens nummer to, og det er Beam Eye Tracker. Det er et program som gjør kameraet ditt om til en Eye Tracker med gode resultater. Programmet bruker AI for å oppnå gode resultater, og koster omtrent like mye som et indiespill å kjøpe. Den kontrasten er spennende, ettersom du kan velge spesialisert programvare i stedet for spesialisert maskinvare hvis du allerede eier et kamera.

Å ta bilder utenfor spillet ser litt ustabilt ut, men mulighetene i spillene forbedres av muligheten til å bevege kameraet fritt uten å bruke knapper.

Jeg synes imidlertid at Eye Tracker 5 gir de beste resultatene, er litt enklere å sette opp og fungerer rett ut av esken. Den er også flinkere til å finne ut hvor du ser, har jevnere sporing, reagerer ikke like sterkt hvis et objekt blokkerer utsikten, og dette er forbedringer jeg synes den femte generasjonen har i forhold til forgjengeren. Du betaler litt mer, men min erfaring er at maskinvaren er verdt prisen hvis du har bruk for den i spillingen din. Jeg kan fortelle deg, kjære leser, at det har jeg i hvert fall. Jeg elsker for eksempel spill som Arma, X4, Flight Simulator 2024 og ulike mech-spill, og det er der denne teknologien virkelig kommer til nytte. Det gjør også en forskjell i spill som No Man's Sky eller det vanvittig morsomme Nuclear Option. I stedet for å måtte bruke piltastene for å se deg rundt mens du beveger deg, kan du nå ganske enkelt se deg rundt på dataskjermen, og karakteren beveger hodet naturlig for å få en mer omfattende oversikt. I romsimulatorer som X4 og Elite Dangerous - og kanskje også det "kommende" Star Citizen - kan du bruke denne teknologien til å frigjøre hendene dine og skape en mer oppslukende opplevelse.

Så spørsmålet er: Hva gjør denne teknologien, og hva gjør den ikke? Det er en veldig nisjeteknologi som vil appellere til en liten gruppe spillere, men for disse spillerne kan den forbedre opplevelsen betraktelig. Du kan også modde inn støtte for denne typen teknologi i flere spill. Jeg spilte nylig The Elder Scrolls V: Skyrim med dette oppsettet, og selv om jeg trengte et par modifikasjoner som gjorde at hodet kunne rotere fritt i forhold til kroppen og la til støtte for Eye Tracker, hjalp dette meg med å gå rundt og se på de vakre landskapene. Det fungerte utrolig bra med bare noen få mindre justeringer. Du kan også sette den opp slik at blinking kan utløse handlinger i spillet, for eksempel å kaste magi eller innta eliksirer. Jeg har også sett mange muligheter for å bruke teknologien i spill uten offisiell støtte for den, men dette krever ofte programvare- og spillmodifikasjoner.

Tilpasningsmulighetene varierer fra spill til spill. Denne uken kommer det en ny oppdatering med flere alternativer i denne menyen. Spillutviklere og Tobii samarbeider fortløpende.

Jeg ville gjøre noe annerledes, så jeg prøvde å spille det offisielt støttede XCOM 2 uten mus eller tastatur, kun ved hjelp av en Eye Tracker. Det fungerte perfekt; du kan synkronisere blunk eller stirring som inndata. Det var enkelt å navigere i menyene og til og med rotere kameraet. Jeg klarte å spille relativt jevnt og feilfritt uten noen andre kontrollalternativer, noe som var veldig kult. Det finnes også racingspill med denne funksjonaliteten og en rekke andre titler på markedet som støtter Eye Tracker som eneste kontrollmetode, hvis du ønsker eller trenger det. De fleste som trenger denne løsningen på grunn av fysiske eller motoriske vansker, er nok allerede klar over dette, men jeg tror denne teknologien åpner døren for at flere kan spille spill, noe som alltid er positivt. Dessverre må du sjekke om spillene offisielt støtter dette før du kjøper. I mine spill fungerer det som et supplement til andre former for kontrolløsninger.

Med Eye Tracker 5 får du et nisjeprodukt med flere bruksområder. Den kan forbedre opplevelsen din gjennom enklere kamerabevegelser eller direkte input i spillet. Den kan gjøre det enklere for deg som har problemer med å bruke armer eller ben i spill, og teknologien brukes i dag også innen e-sport, analyse og strømming. Jeg synes det var litt spennende å aktivere et overlegg som viser en skygge av hvor du ser på skjermen i Counter-Strike 2 og StarCraft II. Hvor ser jeg oftest? Når mister jeg fokus? Og mye mer. Det var også mulig å skrive i Word eller andre programmer ved hjelp av Eye Tracker, og mulighetene for å bruke teknologien er ikke begrenset til spill. Det kan imidlertid være vanskelig å få teknologien til å fungere utenfor den offisielt støttede og kuraterte spillisten. En siste viktig ting jeg måtte teste, var hvordan teknologien fungerer i ulike lyse og mørke omgivelser, og resultatene var strålende uansett om det var lyst eller mørkt. Dette skyldes at maskinvaren bruker nær-infrarødt lys som den sender ut, og ikke er avhengig av andre lyskilder.

Det medfølgende Tobii Experience er et ganske lite program som gir mulighet for innstillinger og kalibreringer, men som aldri er i veien. Det er utrolig enkelt å installere, og de fleste innstillingene konfigureres i selve spillene. Det kan ta litt tid å finne nøyaktig riktig hastighet for bevegelser og andre justeringer, men når det først klikker, er dette et must-have hvis du spiller mange titler der denne typen teknologi er relevant. Jeg har aldri testet en konkurrent som er bedre enn Eye Tracker 5, og jeg har testet flere, inkludert et par som gjør kameraet ditt om til en Eye Tracker. Hvis du er på utkikk etter nye måter å spille på og vil ha det beste, finnes det ikke noe bedre alternativ i dag når det gjelder verdi for pengene. For meg er denne typen produkter noe jeg har naturlig nytte av i spillingen min, og det er det viktigste spørsmålet du må vurdere hvis du tenker på å kjøpe dette. Du trenger ikke å kjøpe en slegge hvis du bare skal kappe en tømmerstokk. Tobii Eye Tracker 5 gjør en forskjell for opplevelsen og er en topp anbefaling for simulatorentusiaster.

Innholdet i esken er ikke omfattende, og installasjonen er en lek.

Det er en relativt liten dings med god funksjonalitet.

Datamaskinen min har en svart ramme, så maskinvaren smelter sømløst inn i skjermen.