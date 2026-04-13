Tomonobu Itagaki ble en gang nesten skutt i Los Angeles

For et halvt år siden gikk den svært karismatiske, kontroversielle og talentfulle utvikleren Tomonobu Itagaki bort i en alder av bare 58 år. Han etterlater seg en arv som først og fremst består av Dead or Alive og Ninja Gaiden, som han skapte i løpet av sin tid hos Tecmo.

Utviklingsprosessen var ofte turbulent, og Itagaki selv lot aldri en anledning gå fra seg til å forklare hvor overveldende overlegne hans egne produkter var i forhold til alle andres. Etter at han forlot Tecmo i 2008 hørte vi ikke så mye mer fra ham, og hans eneste noenlunde store tittel var Wii U-spillet Devil's Third fra 2015.

Men han fortsatte tilsynelatende å leve som en rockestjerne. Det forteller en av kollegene hans, Kengo Aoki, i et intervju med 4Games (via Automaton), hvor han deler et minne om Itagaki. Itagaki hadde visstnok festet litt for hardt under en forretningsreise til Kina, noe som førte til at han "ble helt dritings og begynte å slåss med tilfeldige taxier som passerte forbi og ropte høyt midt i gaten."

Det endte i en krangel mellom Aoki og Itagaki, selv om de ble venner igjen på flyet hjem. Men Aoki sier også at Itagakis helseproblemer ikke var noe nytt, og deler deretter en annen historie fra rundt 2015 som kunne ha endt med at Itagaki ble skutt i USA:

"Selv i Los Angeles, hvor han skulle tale på E3, endte han opp på sykehus i en nødsituasjon. Den kvelden vi ankom, hadde vi en før-E3-fest på hotellrommet vårt, og Itagaki gikk ut på balkongen og begynte å rope 'Jeg skal ta over verden! Kom igjen, dere må også bli med! Det tok ikke lang tid før vi ble omringet av rundt ti patruljebiler fra Los Angeles Police Department (LAPD), og betjentene hadde trukket våpen. Det var en ekte Dead or Alive-situasjon."

Itagaki ble liggende på sykehuset i halvannen måned etter det, og selv om han ga ut noen mindre prosjekter kom han aldri for alvor tilbake til spillverdenen. Et nytt Dead or Alive ble imidlertid annonsert tidligere i år. Selv om han ikke har vært involvert i serien på nesten to tiår, lever kreasjonene hans videre, og etter den første teaseren å dømme vil det inneholde det samme kontroversielle og litt støtende konseptet som Itagakis spill alltid har vært kjent for.