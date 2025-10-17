Tusen takk for alle de fantastiske spillene og minnene Tomonobu Itagaki

HQ

Hvis det er én spillsjanger som dominerte 90-tallet mitt, så var det kampspill. Jeg spilte stort sett alt i den, kjøpte flere versjoner av Street Fighter II og stort sett alt annet også. Lenge foretrakk jeg todimensjonal fighting, helt til jeg kom over Dead or Alive.

Til å begynne med kjente jeg det bare som et arkade- og Saturn-spill, kjent for at de kvinnelige fighterne hadde spesielt godt animerte bryster, noe som visstnok til og med kunne justeres ved å velge hvor gammel du var før du begynte å spille. I 1998 ble det utgitt til PlayStation, og jeg var midt i en intens Japan-fase, og hadde en modifisert konsoll og grunnleggende språkkunnskaper. Jeg importerte Dead or Alive, og jeg forelsket meg hodestups i det fantastiske kampsystemet, som utelukkende var bygget opp rundt kontringer, fart, spektakulære ring-outs og en helvetes rock 'n roll-attitude.

Dette bildet hang innrammet i redaksjonen i ti år. En konge. En mesterninja.

Dette var rundt tiden for internettets virkelige gjennombrudd, og det fantes ikke Wikipedia eller noe sånt, og alt var i sin spede begynnelse. Så jeg hadde ingen anelse om hvem Tomonobu Itagaki var. Det eneste jeg (ikke) visste, var at jeg åpenbart likte spillene hans. Så da det var tid for Dead or Alive 2 på Dreamcast, var jeg klar, og det ble det viktigste 3D-kampspillet i vennegjengen min sammen med Soul Calibur, men jeg visste fortsatt ikke hvem Itagaki var, spillskapere ble rett og slett ikke snakket om særlig ofte på den tiden.

I 2001 begynte imidlertid ting å eskalere. Microsoft ville inn i spillbransjen med sin egen konsoll. Alle øyne var rettet mot Halo: Combat Evolved mens jeg så på Dead or Alive 3. Den første grafikken var rett og slett uvirkelig, og måten den brukte baner man kunne slå hverandre ut av for å fortsette kampen på, var revolusjonerende. Jeg hadde en veldig god venn som skulle til USA, og som kjøpte en Xbox til meg på betingelse av at han også fikk kjøpe Combat Evolved - mens jeg bare var ute etter Dead or Alive 3.

Xboxen tilhørte generasjonen etter Saturn, PlayStation og Nintendo 64. Steget opp var nesten uvirkelig i Dead or Alive 3.

Et sted rundt her begynte Tomonobu Itagaki å tre ut av skyggen. Han var noe så unikt som en japansk spillutvikler som satset alt på Xbox. Han visste at det var uvanlig, men han støttet konsollen mer enn noen andre. Med det ene oppsiktsvekkende sitatet etter det andre erklærte han konsollens overlegenhet, og han elsket den X-formede prototypen som hadde blitt brukt under utviklingen, noe som fant veien inn i spillene hans.

Han sa at spillene hans var langt bedre enn konkurrentenes, noe han ofte kommenterte. Dette var en svært utypisk japansk oppførsel, langt fra den ydmyke væremåten vi er vant til. Kombinert med hans lange hår og vane med å alltid gå med solbriller, oppstod bildet av en utvikler med rockestjerneattitude. Om Tekken, sa han: "Jeg spiller ikke Tekken. Jeg liker ikke spill som føles som matte."

Lettkledde jenter og Dead or Alive har alltid vært synonymt. Noe Itagaki nesten virket stolt av.

Selv om debatten rundt seksualisering i spill ikke på langt nær var den samme på begynnelsen av 2000-tallet som den er i dag, fikk Itagaki ofte spørsmål om de kvinnelige karakterene i spillene hans, som alltid var utrolig kurvede med vuggende bryster og minimalt med alternative klær. Kritikken var imidlertid noe han ikke kunne bry seg mindre om, og svarte med ting som "Kasumi er sterk fordi hun er vakker. Og hun er vakker fordi hun er sterk." og "Jeg bryr meg ikke om hva folk sier om kostymene. Hvis du ikke liker det, så ikke spill."

Hvor lite han brydde seg, fikk vi se to år senere, da han i 2003 ga ut det skandaløse Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Et slags datingspill der alle de kvinnelige fighterne fra Dead or Alive-serien tilbrakte tid på en paradisøy og spilte volleyball i minimale klær, mens du kunne kjøpe dem enda mindre plagg ved å tjene penger. I tillegg var det noen andre minispill å spille for variasjonens skyld. Noen raste, andre elsket, men alle måtte innrømme at det spillmessig var ganske bra og fortsatt latterlig flott.

Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball fikk mye kritikk, men som spill var det faktisk ganske bra.

Itagakis kjærlighet til Microsoft så ut til å være gjengjeldt, og i syv år var han enormt viktig for Xbox. Få andre, om noen, kunne vise frem hvor kraftig konsollen deres egentlig var. Det beste beviset på det kom med det nesten surrealistisk deilige Ninja Gaiden, som ble utgitt tre år etter Dead or Alive 3. Det var en reboot av den gamle NES-klassikeren, som Itagaki revitaliserte etter volleyball-eskapadene, og det viste at han definitivt kunne mer enn å slåss. Ninja Gaiden var også kjent for sin høye vanskelighetsgrad, og det hadde Itagaki selvfølgelig en kommentar til: "Jeg vil ikke lage spill som er trygge. Jeg vil lage spill som slår deg i ansiktet."

Ninja Gaiden fikk forresten en oppdatert versjon kalt Black og er i dag et av de høyest rangerte spillene gjennom tidene på Metacritic med et gjennomsnitt på 94. Etter Ninja Gaiden ble det også gitt ut en nyinnspilling av det aller første Dead or Alive, kalt Dead or Alive Ultimate. Igjen et nydelig spill, men fremfor alt minneverdig for å være det første kampspillet som hadde en virkelig god og gjennomtenkt online-komponent.

Ninja Gaiden, og spesielt Ninja Gaiden Black, var helt uhyggelig bra og banebrytende.

Kort sagt var Itagai og studioet hans Team Ninja utrolig produktive, og i lang tid kom det i gjennomsnitt over et spill i året med Itagaki som produsent og regissør. Alle var av ypperste klasse, og han solte seg virkelig i glansen, og intervjuene hans var de morsomste å lese på den tiden takket være en rockestjerneattitude som gikk utover det vanlige.

Takket være sin forkjærlighet for Xbox ga Itagaki ikke ut noe til PlayStation. Mange har lurt på om det var en slags forretningsavtale, men det er faktisk mye som tyder på at han bevisst holdt spillene sine unna Sonys konsoller, som han mente ikke holdt mål ytelsesmessig. Derfor var Itagaki selvfølgelig en av nøkkelpersonene da Xbox 360 skulle lanseres.

Team Ninjas tette samarbeid med Microsoft gjorde det mulig for dem å låne Halo Spartans til Dead or Alive 4.

I 2005 var Dead or Alive 4 klart for lansering, akkurat som den tredje delen hadde vært for den originale Xboxen, og denne gangen hadde han fått full tillit fra Microsoft. Spillet inneholdt en spartansk kriger - men ikke Master Chief. Vi kan bare spekulere i hva historien bak var, men Itagaki introduserte i stedet en kvinnelig Spartan-kriger kalt Spartan-458. Hun så imidlertid akkurat ut som Master Chief, og vi fikk til og med kjempe på landingsbanen fra Halo 2 i et grafisk fyrverkeri. Også dette var et høydepunkt - og Itagakis overnaturlige personlighet fortsatte å vokse. Det var stor glede i Gamereactor-redaksjonen hver gang han kom med et nytt spektakulært utsagn.

Og det var det vi fikk da Dead or Alive Xtreme 2 ble utgitt i 2006. Det var samme konsept som volleyball, men med mer variasjon i spillet, inkludert vannscootere - og enda færre badedrakter. Dette spillet ble møtt med en heftigere debatt enn forgjengeren, noe Itagaki ikke kunne bry seg mindre om, og erklærte at: "Dette spillet handler ikke om volleyball. Det handler om vakre kvinner som nyter ferien sin." og fulgte opp med "Jeg ville lage et spill som får folk til å føle seg bra. Det er alt."

Itagaki: "Jeg bryr meg ikke om hva feminister sier. Jeg lager spill for fansen min, ikke for kritikerne."

Dessverre var det dårligere spillmessig, og Itagakis første middelmådige tittel, og det var ikke det eneste tilbakeslaget han hadde. Kanskje hadde Tecmos ledelse gått litt lei av rockestjernen sin, for de hadde blitt enige med Sony om å gi ut Ninja Gaiden til PlayStation i en såkalt Sigma-utgave. Itagaki var ikke involvert i det hele tatt, noe som er bemerkelsesverdig med tanke på at det er hans tittel, og han var åpenlyst imot. Spillet var litt dårligere spillmessig med flere merkelige endringer, og han var klar på sin avsky, og sa for eksempel at "Det er ikke mitt spill. Jeg har ikke laget det, og jeg vil ikke at folk skal tro at jeg har gjort det." og "De endret balansen, vanskelighetsgraden, følelsen. Det er ikke Ninja Gaiden lenger."

Men i 2008 skulle han få sjansen til å bevise seg med Ninja Gaiden II. Det så forferdelig ut i de første bildene (skjermbilder var fortsatt viktigere enn trailere på denne tiden), og mange lurte på om det i det hele tatt var mulig at Xbox 360 kunne spytte ut slik grafikk, og volden var tilsynelatende makaber. At Itagaki trodde på tittelen sin var åpenbart, og han uttalte "Ninja Gaiden 2 vil være så ambisiøst at når andre utviklere spiller det, vil de miste motivasjonen og tilliten til spillene sine."

Når det gjelder spillmekanikk, er det få spill i dag som kommer i nærheten av systemet i Ninja Gaiden II.

Og ja, spillet var veldig bra, selv i dag skiller systemet seg ut som et av de tetteste jeg noensinne har opplevd med en Ryu Hayabusa som reagerer på det minste hint. Det var imidlertid mer overnaturlig i designet, noe som for meg personlig betydde at jeg fortsatt foretrakk originalen, selv om det var mekanisk bedre.

Dessverre er dette begynnelsen på slutten for Itagaki. Ninja Gaiden II rakk knapt å bli utgitt før han havnet i åpen krangel med Tecmo om store pengesummer han mente han hadde krav på, samtidig som Tecmo kritiserte ham for dårlig oppførsel. Jeg vet ikke hvem av dem som hadde rett, men han forlot Team Ninja og trakk seg samtidig ut av rampelyset for godt. To av de siste store uttalelsene fra ham var da Ninja Gaiden II også fikk en Sigma-utgivelse til PlayStation, noe han absolutt ikke likte. Han klaget og sa at "Jeg vet ikke hvorfor de endret fiendeoppsettet. Det ødelegger tempoet." Og la til "De fjernet blodet. Det er ikke Ninja Gaiden."

Etter å ha forlatt Team ninja, ble Devil's Third utgitt syv år senere. Mye av det fansen forbandt med Itagakis spill var helt borte.

Livet etter Team Ninja var tilsynelatende vanskelig. Han grunnla Valhalla Game Studios sammen med andre veteraner, men det skulle gå hele syv år før de ga ut Devil's Third til Wii U, som dessverre var middelmådig og det eneste spillet han har hatt en viktig rolle i etter 2008.

Jeg og mange andre håpet inderlig at en av spillverdenens morsomste personligheter ville bli plukket opp av en annen utvikler eller utgiver for å skape mer spillmagi, men det skjedde aldri, og det å lage spill er ferskvare. Etter så lang tid ble han mindre og mindre interessant for gigantene, selv om han stadig skrev at han jobbet med ting i andre konstellasjoner.

Itagaki: "Jeg inkluderte bare ting som alle liker, som vold, blomster, barn, kvinner, vennskap og død."

De siste årene har han holdt kontakten med fansen via Facebook og gitt et innblikk i livet sitt. Han har hatt en mye mer ydmyk personlighet, men det har ikke vært noen umiddelbare tegn på sykdom. Derfor kom det som et sjokk da det i går ble bekreftet at han var død, bare 58 år gammel. Tilsynelatende etter en sykdomsperiode der han hadde forberedt en avskjeds-Facebook og skrev (oversatt med Bing) :

"Siste ord

Flammen i mitt liv slukkes endelig.

Det faktum at denne meldingen er blitt publisert, betyr at tiden endelig er kommet. Jeg er ikke lenger i denne verden.

(Dette siste innlegget er blitt betrodd en som står meg nær).

Livet mitt var en rekke kamper. Jeg vant hele tiden.

Jeg skapte også mye trøbbel.

Jeg er stolt av å ha kjempet til siste slutt, tro mot min overbevisning.

Jeg angrer ikke på noe.

Jeg er bare fylt av sorg over at jeg ikke kunne levere nye verk til alle mine fans. Jeg er trist.

Sånn er livet.

Det er slik det er.

Itagaki Tomonobu"

Den svenske Gamereactors redaktør Petter møtte Itagaki sammen med andre svenske mediekolleger i 2003.

Mange har uttrykt sin sorg, ikke minst Tekken-skaperen Katsuhiro Harada (som han var en mangeårig venn og rival med) og Smash Bros-skaperen Masahiro Sakurai samt Team Ninja.

Heldigvis finnes spillene fortsatt. Selv om han sannsynligvis fnøs av Ninja Gaiden II Black som ble utgitt i vår og ikke ville ha satt pris på Ninja Gaiden 4 i det hele tatt, er det digitale DNA-et hans fremdeles der, og vi har alle minnene. Det er klart at spillverdenen blir et litt kjedeligere sted uten ham, og jeg skulle ønske at rockestjerneattityden hans kunne ha fortsatt å lyse opp i en bransje som ofte er ganske forsagt og forsiktig. Som vi alle vet, skjedde ikke det, men likevel, takk for kaffen, din gamle ninjamester, la meg avslutte med et annet sitat.

"Jeg er ikke en spillutvikler. Jeg er en kriger som lager spill."