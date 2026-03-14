Topp 10 mest fantastiske Nintendo 64-omslag

Det er muligens Nintendo 64-epoken jeg har flest minner fra. Jeg var 10 år gammel da den store, tunge pakken med Nintendos nye konsoll kom på julaften i 1997, og jeg var lykkelig og fornøyd helt til PlayStation 2 kom i slutten av 2000. Det var med andre ord det perfekte tidspunktet for å forme en persons videospillvaner.

I denne listen er "favorittomslagene" mine sterkt preget av nostalgi. Det var umulig å unngå da jeg skulle sette sammen denne teksten, og etter nøye overveielser og en bøttefull nostalgi endte jeg opp med følgende liste :

10. Castlevania: Legacy of Darkness (Nintendo 64)

Generelt har Castlevania utrolige omslag, spesielt for NES. Det er der vi snakker om magi. Legacy of Darkness er ikke helt der, men det skiller seg likevel ut i Nintendo 64-katalogen når det gjelder omslag. Det er litt uvanlig at et manga-inspirert omslag appellerer til meg på den måten Legacy of Darkness gjør, da manga er en estetikk jeg generelt ikke liker i det hele tatt, men mystikken rundt Dracula, slottet, flaggermusene og den store månen i bakgrunnen er noe helt annet, på en positiv måte.

9. Super Mario 64

Jeg kommer ikke unna at dette spillet må være med på denne listen. Men så er det da også et minimalistisk og stilig cover som tiltaler meg veldig, selv om det ikke er blant mine topp 10 favorittspill til konsollen. Bu, vi er ikke her for å diskutere en slik toppliste. Mario flyr i alle fall med sin vingelue, noe som symboliserer friheten som finnes i spillet takket være 3D-verdenen, og langt nede til venstre kan du se slottet med en Goomba som vokter det. Enkelt, men stilig.

8. Snowboard for barn

Dette er et lekent omslag som gjør meg glad bare av å se på det. Jeg spilte dette spillet mye i sin tid, og omslaget går hånd i hånd med selve spillet. Jeg synes dette omslaget innkapsler lekenheten som Nintendo 64 handler om. Det er et "Mario Kart-cover", men med snowboard. Jeg hadde også tenkt å skrive "store neser" da jeg innså at Mario og Warios neser heller ikke er så små.

7. Turok: Dinosaurjeger

Det blir ikke mye tøffere enn dette; en kriger som står med Rambo-kniven klar i nærkamp med en velociraptor. Som liten syntes jeg det var både kult og skummelt på samme tid. Det skriker action, og det leverte spillet. Jeg eide aldri spillet selv, men jeg lånte det av barndomsvennen min i ny og ne. Selv om coveret kanskje var kulere på den tiden, er det likevel med på denne listen.

6. Legenden om Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zeldas andre utgivelse på Nintendo 64 havner på denne listen. Det er en viss mystikk rundt dette coveret, etter min mening. Det har selvfølgelig mye å gjøre med at spillet i seg selv er veldig mystisk, der den mørkegrønne bakgrunnen og den lilla teksten har en viss tiltrekningskraft, spesielt i kombinasjon med Majora-masken som stirrer ondskapsfullt rett på deg. Relativt minimalistisk, som Super Mario 64.

5. Mario Kart 64

Jeg har så mange minner fra Nintendo 64-æraen som er etset inn i minnet mitt, og mange av dem er fra Mario Kart 64, som kanskje også er det stiligste Mario Kart-coveret. Nok en gang snakker vi minimalisme og fart, og jeg elsker også at min favoritt i Mario-gjengen, Wario, har en så fremtredende rolle på omslaget. Det trenger med andre ord ikke alltid å handle om Mario og Donkey Kong.

4. Conker's Bad Fur Day

Dette nesten legendariske spillet dukker opp på alle slags topplister. Grunnen til at det er med på denne, er at Conker holder en øl i den ene hånden. Det alene er grunn nok til å sementere plassen i min bok over de kuleste omslagene. At det er et ekorn som holder ølen, gjør det ikke noe dårligere. Er det dagens første øl? Den syvende? Hvem vet? Jeg kan også se for meg barn snakke med foreldrene sine da spillet kom ut i 2001: "Mamma og pappa, jeg ønsker meg spillet med ekornet som drikker øl på omslaget til jul".

3. Banjo Kazooie

Jeg tilhører den gruppen av mennesker som, eller kanskje det ikke engang er en gruppe når jeg tenker meg om, ikke synes Super Mario 64 er det beste 3D-spillet på Nintendo 64. Etter min mening er det Banjo Kazooie-spillene som står øverst på pallen. Banjo og hans superkoselige fuglekompanjong har også en plass på den listen. En fartsfylt forside der bjørnen vår ikke bare har Kazooie i ryggsekken, men også holder en lilla Jinjo med venstre arm mens han griper en puslespillbrikke med den høyre. Bak ham ruver spillets siste boss, Gruntilda, som en gigant. Jeg liker også at Mumbo Jambo er synlig på venstre side av omslaget, en av mine personlige favoritter.

2. Yoshis historie

Et supersøtt omslag med alles favorittdrage. Yoshi's Story var ikke favorittspillet mitt på den tiden, men for et fargerikt og hyggelig omslag det var. Jeg hadde nesten glemt dette spillet før jeg gjorde litt research til denne artikkelen, men da jeg så det, fikk jeg et så nostalgisk kick at coveret fortjente en plass på listen uten mye diskusjon.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Det er kanskje verdens beste spill, og det kommer med et cover hvor less is more. Da tenker jeg først og fremst på PAL-versjonen, selv om de andre omslagene er nesten like flotte. Men den svarte bakgrunnen og gullteksten, sammen med sverdet og skjoldet, ser veldig, veldig bra ut. Jeg eide aldri dette spillet selv i Nintendo 64-tiden, men så snart jeg så coveret hjemme hos venner og bekjente, ble jeg begeistret hver gang, selv om jeg allerede hadde lånt det flere ganger.

Hvilket Nintendo 64-cover er din favoritt?