Topp ti kule fugler i spill

Ingenting skaper mer splid, furore, krig og elendighet enn topplister. Alle mennesker på hele kloden har sin egen mening om ting, og de aller fleste er ikke redde for å uttrykke sin kraftige uenighet. Derfor har jeg bestemt meg for å lage en kontroversiell liste hvor jeg rangerer fugler fra videospill ut i fra ren og skjær kulhet. Er du uenig burde du si ettertrykkelig i fra i kommentarfeltet!

Vi flakser i gang:

10. Pete (Animal Crossing)

Dersom byen din behøver en postmann, hvilket dyr velger du? Pelikanen Pete, selvfølgelig. Han kan fly, flakse og sveve posten direkte til mottaker og gjør jobben uten å klage nevneverdig. Det er viktig å anerkjenne arbeiderklassen!

9. Kaepora Gaebora (The Legend of Zelda)

Bedre kjent som den slitsomme ugla som kommer med vissvass, tomprat og uinteressant vrøvl. La oss se bort fra disse bagatellene og se hvor kul Kaepora Gaebora faktisk er. Han kan faktisk vri hodet sitt på langs, 180 grader og få et helt annet fjes. Tenk litt på det. Kult, synes jeg!

8. Gul chocobo (Final Fantasy)

En fantasifugl med egen temasang, språk og en rekke spinoff-spill vitner om ganske stor kulhetsfaktor. Man kan ri på den, bruke den i kamp, printe den på kort og avle den opp. La det være klart at disse fuglene er kule!

7. Crow (Dreamfall)

En snakkende kråke som følger etter deg og kommer med dårlige vitser og vittigheter slår alltid an i min bok. Crow er dessuten en relativt hjelpsom type og bidrar med litt humanitær moral i en ellers dyster verden. Det sies at kråker er smarte fugler, men jeg vil påstå at denne kråka er en kul fugl.

6. Storm Eagle (Mega Man X)

Av alle de såkalte reploidsjefene til den onde Sigma, er Storm Eagle med letthet den desidert kuleste av de alle. En robotørn med rimelig standhaftig positur og sløye angrep. Hadde han hatt solbriller hadde han sannsynligvis vært topp tre! Dessuten har Storm Eagle fått tildelt en meget fet temalåt på brettet sitt (udiskutabelt det beste sporet i spillet, kom og ta meg).

5. Rød chocobo (Final Fantasy)

Les plass nummer åtte og legg til at denne røde fuglen enkelt kan spasere over digre fjell. Er ikke det kult, så vet sannelig ikke jeg...

4. Kazooie (Banjo-Kazooie)

Ingen fugleliste er komplett uten vår venn Banjos faste følgesvenn. En kløpper på kazoo og fornærmelser. Kazooie kan også trampe rundt i moteriktige gummistøvler og gjøre vingene sine usårbare ved hjelp av gullfjær. Kult? Svaret er ja.

3. Goonies (Yoshi's Island)

Altså. Se på de. Kanskje det merkeligste fugledesignet jeg har sett. Disse små bollene er virkelig enkle å bli glad i. Rett og slett så teite at de er kule, og det står jeg ved.

2. The Goose (Untitled Goose Game)

Denne urokråka er en mester på pøbelstreker og ugagn. En spilloppmaker av rang som ikke går av veien for å gjøre livet surt for en tilfeldig stakkar. Gåsa er av den meget oppfinnsomme sorten, og synes at det er helt greit å jage barn inn i telefonkiosker og sprute vann på intetanende gartnere. Kult.

1. Falco (Star Fox)

Innrøm det, du trykket på denne artikkelen kun for å se om Falco var nummer én, og selvfølgelig er han det. Fox' trofaste pilotkollega er selve definisjonen på kul. Alt han sier og gjør er kult, ja han ser til og med kul ut. Falco Lombardi er dermed den kuleste fuglen av de alle etter min mening!

Skulle du være uenig, er det din tur til å liste opp dine kuleste fugler i kommentarfeltet.