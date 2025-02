Toppselgere: De mest solgte Nintendo Switch-spillene i 2024

HQ

Nintendo har delt sin økonomiske resultatrapport for tredje kvartal i regnskapsåret 2025, og i tillegg til å merke seg det store presset som Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom eller Mario & Luigi: Brothership har oppnådd, har den også oppdatert de globale salgstallene til dags dato for spillene sine. Og takket være det kan vi nå få et mye mer nøyaktig perspektiv på den rungende suksessen denne konsollgenerasjonen har vært for Nintendo og styrken til de mest gjenkjennelige franchisene og titlene.

Nintendo Switchs bestselgende førstepartsspill i 2024 (per 31. desember 2024)



Mario Kart 8 Deluxe: 5,38 millioner i FY2025, 67,35 millioner totalt

Animal Crossing: New Horizons: 2,08 millioner i FY2025, 47,44 millioner totalt

Super Smash Bros. Ultimate: 1,66 millioner i FY2025, 35,88 millioner totalt

Super Mario Odyssey: 1,09 millioner i FY2025, 29,04 millioner totalt

Pokémon Scarlet/Purple: 1,46 millioner i FY2025, 26,38 millioner totalt

Nintendo Switch Sports: 2,63 millioner i FY2025, 15,74 millioner totalt

Super Mario Bros. Wonder: 2,07 millioner i FY2025, 15,51 millioner totalt

Super Mario Party Jamboree: 6,17 millioner i FY2025, 6,17 millioner totalt

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: 3,91 millioner i FY2025, 3,91 millioner totalt

Paper Mario: The Thousand-Year Door: 2,06 millioner i FY2025, 2,06 millioner totalt



Bonus:



Mario & Luigi: Brothership: 1,84 millioner i FY2025, 1,84 millioner totalt



Luigi's Mansion 2 HD: 1,8 millioner i FY2025, 1,8 millioner totalt



Hva synes du om resultatene til spillene som ble utviklet og utgitt av Nintendo i fjor?