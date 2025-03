Traileren til The Last of Us sesong 2 slår rekorder for HBO og Max

HQ

Den første sesongen av The Last of Us slo mange rekorder ved å bli HBO og Max' mest sette serie noensinne, så det er forståelig at jeg ikke er den eneste som er veldig spent på fortsettelsen.

En pressemelding fra Warner Bros. avslører at forrige helgs lovende trailer for The Last of Us sesong 2 hadde mer enn 158 millioner visninger på tvers av plattformer i løpet av de tre første dagene, noe som gjør den til HBO og Max Originals mest sette trailer i løpet av den tidsperioden.

Vi får se om dette også betyr at den første episoden vil slå seerrekorder når sesong 2 av The Last of Us har premiere på HBO og Max her i Norge den 14. april.