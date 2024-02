TV-serien om Harry Potter ser ut til å debutere på HBO Max i 2026.

HQ

På den siste inntjeningssamtalen fra Warner Bros. Discovery har administrerende direktør David Zaslav nettopp gitt en oppdatering om en rekke kommende prosjekter og planer som underholdningsgiganten har på trappene. I tillegg til forretningsrelaterte nyheter som tyder på at strømmetjenesten HBO Max endelig kan komme til å debutere i flere europeiske land, inkludert Storbritannia og Tyskland, ble det opplyst at flere kommende prosjekter nå har fått tidsfrister.

Den kanskje mest bemerkelsesverdige nyheten er bekreftelsen på at TV-serien om Harry Potter kommer på Max en gang i 2026. Ingen ytterligere informasjon om dette forventede prosjektet har blitt avslørt, men dette gir oss i det minste et premierevindu å se frem mot.

Spinoffen Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, ser ut til å ha premiere i 2025 på Max. Det har bare kommet begrenset med ytterligere informasjon om denne serien siden den ble annonsert.

Til slutt, bortsett fra at Superman: Legacy begynner innspillingen neste uke (som vi vet fra det nylige scenebildet som ble delt) og at The White Lotus sesong 3 er i produksjon(som vi også vet), ble det lagt til at Dune-spinoffserien, Dune: Prophecy, nå kommer i løpet av neste kvartal.

Hva gleder du deg mest til?

Takk, TheStreamR.