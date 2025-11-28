Ubisoft har gått ut med Assassin's Creed Shadows port til Nintendo Switch 2

HQ

Vi har visst en stund at Assassin's Creed Shadows skulle komme til Nintendo Switch 2 før jul. Nå vet vi at det kommer 2. desember (neste tirsdag), og det kommer med en versjon som, med ordene til prosjektets hovedprogrammerer hos Ubisoft, Bruno, har vært "en av de vanskeligste, men mest givende utfordringene jeg noensinne har stått overfor."

Nå har utvikleren delt flere detaljer om denne versjonen i en omfattende artikkel på den offisielle nettsiden, og vi får blant annet bekreftet at AC Shadows on Switch 2 vil inneholde DLSS, HDR i Dock-versjonen og VRR forbedret for håndholdt modus. Når det gjelder detaljene, vil det være meny- og kartnavigasjon som utnytter Switch 2-skjermens berøringsfunksjonalitet. Det vil også være en god måte å bevege seg rundt og administrere oppgraderinger og dekorasjoner i skjulestedet.

Til slutt har det blitt bekreftet at lanseringsversjonen vil inkludere alt innhold som er utgitt til dags dato for spillet, bortsett fra Claws of Awaji-utvidelsen, som kommer (takk, Nintendoeverything) i februar 2026.

Tatt i betraktning den gode jobben Ubisoft gjør med sine Nintendo Switch 2-porter, som Star Wars Outlaws, kommer du til å gi Assassin's Creed Shadows en sjanse på Nintendo Switch 2?