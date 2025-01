Ubisoft permitterer og legger ned studioet i Leamington Spa

HQ

Ubisoft har opplevd et alvorlig fall fra nåde i det siste, ettersom den franske videospilltitanen har fått store tilbakeslag mot en av sine fremste franchiser, møtt flere rapporter og rykter om sin økonomiske stilling og hva fremtiden bringer, og også permittert ansatte og lagt ned studioer over hele verden. Dagens fortelling passer nok en gang inn i den sistnevnte kategorien.

Det har blitt rapportert av Eurogamer at Ubisoft har bestemt seg for å kutte 185 jobber rundt om i verden, og at dette angivelig påvirker ansatte i Storbritannia, Tyskland og Sverige. Det nevnes at det Newcastle-baserte Ubisoft Reflections og dets Düsseldorf- og Stockholm-kontorer blir nedbemannet, alt mens Leamington Spa-studioet blir lagt ned helt. Det opplyses at noen få av de ansatte i Leamington Spa får fortsette å jobbe på fjernkontrakter, men at de fleste blir overtallige.

Ubisoft har gitt en uttalelse om disse endringene, og legger til at det er en del av "pågående innsats for å prioritere prosjekter og redusere kostnader som sikrer langsiktig stabilitet hos Ubisoft," og at det er "dypt takknemlig" for "bidrag" som de 185 permitterte ansatte har gjort gjennom årene.

Mens Leamington Spa-studioet har fått i oppgave å være et støttestudio i nyere tid, var det tidligere kjent som FreeStyleGames og ble ansett for sitt arbeid med DJ Hero -serien da det var en del av Activision, før det ble solgt til Ubisoft i 2017.