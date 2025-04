Ubisoft vil dele detaljer om Assassin's Creed Shadows planer etter lansering neste uke

HQ

Vi vet allerede noe av hva Ubisoft har i vente for tiden etter lanseringen av Assassin's Creed Shadows, ettersom den franske videospilltitanen tidligere har fortalt verden alt om Claws of Awaji DLC. Men hva mer vil Ubisoft bringe til det godt mottatte og høyt solgte action-RPG?

Det får vi vite ganske snart, ettersom Ubisoft nå har kunngjort at de den 30. april vil presentere og fortelle alt om Shadows' planer etter lanseringen. De nøyaktige detaljene i dette har ennå ikke blitt avslørt og bekreftet, men vi vet i det minste at det er så snart som onsdag når informasjonen vil bli delt.

