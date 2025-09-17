UEFA vil forklare utvalgte VAR-avgjørelser i Champions League fra nå av, og starter med Real Madrid

HQ

UEFA har lansert en ny kampanje for å forklare de mest kontroversielle VAR-avgjørelsene på sine offisielle nettsider. Med mål om å eliminere så mye som mulig av kontroverser rundt vanskelige spill, kunngjør de at "i løpet av UEFA Champions League 2025/26 vil utvalgte VAR-tekniske forklaringer bli publisert på denne siden".

"Disse forklaringene er utarbeidet av dommerekspertene som er på vakt, og i viktige situasjoner ledsages de av bilder eller video for å bidra til å klargjøre og øke forståelsen av dommeravgjørelsene", forklarer UEFA, i likhet med det LaLiga også vil gjøre ukentlig.

Kampdag 1 av kampdag 1 av Champions League, tirsdag 16. september, hadde kun en VAR-avgjørelse valgt av UEFA for å starte denne nye delen. Det var i kampen mellom Real Madrid og Marseille, der Dani Carvajal fikk rødt kort etter at dommer Irfan Peljto ble bedt av VAR om å vurdere en hodestøt mot Marseille-keeper Gerónumo Rulli.



"72' Avgjørelse omgjort: rødt kort. Real Madrids spiller, nr. 2, traff bevisst en motstanders ansikt med hodet da ballen ikke var i spill."



Er du enig i dommerens avgjørelse? Carvajal ble utvist, men Real Madrid klarte å vinne med et senere mål av Mbappé fra straffemerket. Carvajal går imidlertid glipp av neste Champions League-kamp, den lange reisen til Kasakhstan mot Kairat, og hans naturlige erstatter som høyreback, Trent Alexander-Arnold, pådro seg en skade i dag...