Unntakstilstand erklært i Washington etter at skogbranner herjer i regionen i USA

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Etter hvert som kloden fortsetter å bli varmere, blir sommermånedene stadig farligere, da tørke, hetebølger og skogbranner forårsaker uoverskuelige skader og problemer. Mens store deler av Europa sliter med alvorlige skogbranner, spesielt i Spania, Frankrike og Hellas, står også USA overfor sine egne utfordringer.

Sky News har rapportert at det er erklært unntakstilstand i delstaten Washington, der den nordøstlige delen av landet står overfor skogbranner som herjer over et område på rundt 250 000 acre. Dette har ført til at 60 000 mennesker har mistet hjemmene sine, samtidig som mange andre blir evakuert i tilfelle de skulle befinne seg i brannenes vei – noe som kan endre seg på et øyeblikk på grunn av sterk vind og høye temperaturer.

Det opplyses at det foreløpig ikke er rapportert om skadde eller omkomne, men flere bygninger har blitt brent ned eller ødelagt. For å forhindre at det oppstår flere branner, er det innført forbud mot brenning utendørs og i landbruket frem til slutten av september, samtidig som fyrverkeri ikke lenger kan brukes utenfor godkjente oppvisninger.

Den amerikanske værvarslingstjenesten (National Weather Service) har kommentert situasjonen og betegner den som en «særlig farlig situasjon», mens guvernør Bob Ferguson har bedt innbyggerne om å «gjøre sitt for å beskytte delstaten vår under disse ekstreme forholdene.»