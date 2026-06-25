Utviklere hos Compulsion skal angivelig allerede ha blitt sagt opp

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Det var først i forrige uke, uken etter Xbox Games Showcase, at en rapport kom ut som hevdet at Xbox sto foran en "blodbad"-lignende runde med oppsigelser, der utallige utviklere kunne miste jobbene sine og noen store studioer også kunne bli lagt ned. Et slikt eksempel på en utvikler som kunne bli rammet, var Compulsion Games, skaperen av South of Midnight, da studioet var et av de mest utsatte teamene i hele Xbox Game Studios-familien.

Det ser ut til at bekymringene om at Compulsion var i fare var berettiget, ettersom Twisted Voxel har lagt merke til at flere ansatte hos Compulsion har gått ut på LinkedIn for å fortelle at de har blitt sagt opp.

Det er uklart nøyaktig hvor mange utviklere i selskapet som vil bli berørt av denne beslutningen og hva det vil bety for Compulsions fremtid, men det har vært påstander om at ledelsen i studioet var i samtaler med Microsoft om å skille seg ut og bli en uavhengig enhet.

Hvis oppsigelsene hos Compulsion allerede er i gang, er det sannsynligvis verdt å være klar over at dette kan bety enda flere store nyheter om oppsigelser i dagene og ukene fremover.