Vår definitive rangering av DCs Absolute Universe etter 18 måneder

Mens Marvel har hatt overtaket på DC når det gjelder film og TV, er det DC som har tatt de beste og mest vellykkede beslutningene i tegneserieverdenen den siste tiden. Underholdningsgiganten har nylig brakt tilbake sitt mer voksenfokuserte Vertigo-merke, i tillegg til å kickstarte en ny hovedserie med Batman i hovedrollen, skrevet av Matt Fraction, som allerede har blitt en enorm suksess. Men den kanskje mest bemerkelsesverdige og vellykkede satsingen DC har gjort i nyere tid, er lanseringen av Absolute-universet, som tilbyr en ny vri på mange av merkevarens mest ikoniske helter og skurker.

Absolute startet offisielt for 18 måneder siden, da DC All In Special kom i begynnelsen av oktober 2024, og bandt dette nye universet sammen med det tidligere, eldre universet, og herfra utvidet det seg betraktelig til en rekke unike historier basert på viktige Justice Leaguers. Batman innledet naturligvis, men siden da har vi blitt introdusert for Absolute Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern og Martian Manhunter, med planer om å utvide til Green Arrow og Catwoman i henholdsvis mai og juni 2026.

Størstedelen av dette Absolute-universet er delt mellom de fem Justice League-ikonene, ettersom Martian Manhunter-historien er en begrenset serie, og det samme er planen for Green Arrow- og Catwoman-buene. Det har også vært en skurk-orientert Absolute Evil one-shot-historie og en rask tie-in for Absolute Batman kalt Ark M Special, så som du kan se, er universet allerede ganske bredt.

Dette er en annonse:

Nå som 18 måneder har gått og mange av disse Absolute-prosjektene har hatt god tid til å finne seg til rette og vokse, tenkte jeg at det var på tide å faktisk rangere det som har blitt gitt ut så langt, og spesielt se på historiene om Batman, Supermann, Wonder Woman, Lynet, Green Lantern og Martian Manhunter, ettersom det er mange utgaver av hver av dem i fri utfoldelse i skrivende stund. Så her er min definitive rangering av Absolute-universet fra dårligst til best (selv om ingen av disse historiene er dårlige, må noen likevel være "taperen"...).

6. Absolute Green Lantern

Grunnen til at Absolute Green Lantern havner nederst på listen er rett og slett fordi denne historien bruker litt for lang tid på å finne seg til rette, og også fordi den mangler noen av de mer skrudde og frekke karakterutviklingene som vi finner i de andre Absolute-historiene. Ettersom hele Absolute-seriens natur er å gi unike og nye innfallsvinkler til etablerte helter og fortellinger, kan ikke denne Green Lantern-fortellingen løfte serien over sine landsmenn. Den har en interessant krok som gjenoppfinner hele maktdynamikken i Lantern Corps, men den mangler det trøkket og den fantastiske monstrøse naturen som finnes andre steder, og det er derfor Green Lantern kommer på sjetteplass.

5. Absolute Flash

I likhet med Green Lantern er Absolute Flash også en ganske flott fortelling, men den snubler på mye av den samme måten. Vi finner en historie som (ironisk nok) ikke kommer helt i gang som konkurrentene, og som savner de brutale og monstrøse skurkestrekene som vi finner i de andre seriene. Det er en fin og interessant tur, men sammenlignet med noen av de store seriene som kommer, kan Absolute Flash rett og slett ikke holde følge, i hvert fall ikke på dette stadiet i sin videre historie og utvikling.

Dette er en annonse:

4. Absolute Wonder Woman

Jeg har faktisk mye tid til Wonder Woman og forguder karakteren, og derfor er det litt trist å se prinsessen av Themiscyra plassert så lavt. Grunnen til at Absolute Wonder Woman havner på fjerdeplass er rett og slett fordi denne fortellingen begynner ganske sterkt og siden har slitt med å opprettholde spenningsnivået. De første numrene, som introduserte Diana som et produkt av underverdenen og ikke Olympen, før vi fikk se den ikoniske amasonekrigeren møte Tetracide, et beist som ville fått enhver mann til å skjelve av frykt, var en flott måte å starte denne serien på. Etter denne perioden har imidlertid utgivelsene vært av mindre katastrofal betydning og servert en fortelling som ikke helt har den samme slagkraften fra utgave til utgave som det vi har foran oss.

3. Absolute Martian Manhunter

Ok, så dette er nesten litt av en pustepause, en oppfriskning av formelen vi er blitt vant til fra Absolute-serien. Absolute Martian Manhunter er med god margin den mest unike av disse historiene, ettersom den serverer en mer kunstnerisk og kreativ fortelling som forestiller seg helten på en mer abstrakt måte. Den er mindre actionfylt enn de andre på denne listen, men den er også den mest uvanlige, en perfekt palettrenser i form av en tett historie med meningsfylte vendinger og obskure og merkelige utviklinger. Det er tegneserieuttrykk i storform.

2. Absolute Superman

Når jeg tenker på Absolute-universet og hvordan det på best mulig måte forvrenger DC-verdenen, er det både denne historien og den kappekledde korsfarerens eventyr som skiller seg ut for meg. Vi snakker om endrede opprinnelseshistorier som er gjenkjennelige, men unike, kombinert med halsbrekkende narrative buer og bestialske skurker som får Dommedag til å se liten og ubetydelig ut. Absolute Superman er en spennende og hardtslående historie, fullpakket med hjertesorg, svik, tap og rystende kamper. Den inneholder det meste du kan ønske deg av en Man of Steel-historie.

1. Absolute Batman

Og til ingens overraskelse er det Absolute Batman som troner øverst på denne listen. Ingen serie representerer Absolute-formatet bedre enn Bats' nyeste eventyr, der Gothams berømte beskytter er reimaginert som en ruvende hulk som kjører bulldoser, svinger øksa og slåss mot monstrøst forvridde skurker som er som tatt rett ut av marerittene dine. Denne serien er hjerteskjærende, voldelig, skremmende og grusom. Det er et blodbad. Enten vi snakker om å se en to meter høy Batman ta seg av hensynsløse kjeltringer, en skremmende Mister Freeze, overleve avgrunnsdyb tortur, en Bane på størrelse med et stadion, eller til og med en Joker som mest av alt ligner en demon, så har denne historien alt. Det er en serie du ikke må gå glipp av.

Så hva synes du om Absolute-universet? Hvordan vil du rangere disse seks historiene, og hvilken Absolute-bue er din favoritt så langt?