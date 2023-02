Vår reaksjon på forhåndsvisningen av Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

"Meninger er som a ** hull, alle har en", ja, jeg vet. Det er ingen tvil om at noen forbrukere, eller kanskje til og med ganske mange, ikke skalv da Rocksteady først kunngjorde for verden at deres neste spill ville være et samarbeidende, åpent Live Service-spill. Faktisk så jeg mange, selv da, med rette etterlyste en roligere tilnærming, og ønsket at selv de mest hardkokte skeptikerne ville kaste litt kaldt vann på hodet.

Problemet er bare, som det har blitt skissert tidligere i en artikkel på dette nettstedet, at superhelter spesielt og den alltid online Live Service-strukturen har en tendens til å koble seg veldig raskt når de blandes sammen, med Marvel's Avengers og Gotham Knights som de to mest åpenbare eksemplene. Men hvis det var en ting Suicide Squad: Kill the Justice League hadde, og her snakker vi på tvers av flere forhåndsvisninger, var det teft, det var stil, og kanskje de mange kampene mot Brainiacs undersåtter tross alt var så dynamiske at de delvis gjorde opp for tapet av fortelling, utforskning, mekanisk allsidighet og alle de andre tingene vi, eller om ikke de fleste, knyttet til Arkham-spillene.

Og for min del var det faktisk forsiktig optimisme å finne relativt tidlig i prosessen, da Rocksteady ga ut en trailer som kanskje manglet alle kvalitetene nevnt ovenfor, men likevel klarte å imponere i ren dynamikk. Sjekk det ut nedenfor.

Karakterene føles distinkte om ikke annet, spillet ser ut, om ikke annet, ganske flytende og blandet med noen kickass-sjefskamper, det var om ikke annet, mer enn søppelbrannen du først fryktet, ikke sant?

Vel, nå vender vi oss til det nyere utseendet, der Rocksteady endelig avslørte hvordan direct gameplay fra Suicide Squad: Kill the Justice League ser ut, og da jeg satt den kvelden og så på visningen på storskjerm-TV i den mørklagte stuen, kunne jeg føle det siste snev av spenning, av interesse, bli sugd ut av meg. Nå eksisterer ikke spillet lenger på radaren min. Jeg trenger absolutt ikke å være en sannhetsforteller, men YongYea, for eksempel, har vært rask til å påpeke at forholdet mellom liker å mislike på denne visningen er direkte ... vel, stort.

Det er ganske lett å se hvorfor, fordi all dynamikken, flytende animasjoner og overganger som skulle redde dagen, er ingen steder å finne, erstattet i stedet av relativt forenklede telegraferte køer og et design som virker rudimentært, enkelt og generisk. For en start er all heft borte. Det er ingen animasjoner eller effekter som tydelig viser at heltene våre lander tungt etter et dristig hopp fra et hustak, det er ingen vekt bak de tørre slagene som deles ut til helt livløse lilla fiender. Bortsett fra noen få Deadshot-hodeskudd, føles ammunisjonen så fjærlett, uten å tilby den friksjonsfrie bevegelsesfriheten vi ser i spill som grasiøst løsriver seg fra tyngdekraften.

Nei, i stedet føles de fire karakterene relativt identiske å se på. Flere kommentarer har påpekt hvordan Captain Boomerang, en karakter med sitt favorittvåpen i navnet sitt her, bruker en hagle, for hvorfor ikke. Det er ingen reell allsidighet her som tegnene semi-teleportere, semi-svinge og levere godt rettet skudd her og der, slavisk følge utrolig åpenbare og strategisk dumme lilla dønninger som tydelig telegraf til sine fiender hvor du skal skyte.

La oss tillate oss å være overfladiske et øyeblikk, og si at sammenligning av den spillaktige traileren øverst i denne artikkelen, og de vi så under State of Play, vitner om en ganske betydelig grafisk nedgradering. Selvfølgelig vil den slags ting alltid skje til en viss grad, men antall unike animasjoner, mangelen på tyngden som var til stede før denne visningen, og bare detaljnivået mangler. Spesielt nede på bakken, der spillet ikke kan gjemme seg bak heseblesende action og ganske irriterende gigantiske røde kors på hvert drap, virker Suicide Squad: Kill the Justice League helt blottet for interessante detaljer, som om Metropolis ikke engang var en befolket by før Brainiac flyttet inn.

Naturligvis var dette bare en smak, et enkelt område, et enkelt scenario. Men det vitner om et Live Service-prosjekt som mangler praktisk talt alle kjerneelementene vi bare elsker om Rocksteady, det vi pleide å ta for gitt i Arkham-spillene. Det vi får i stedet tilfører kanskje en viss gjenspillingsverdi, noe som selvfølgelig er kjærkomment, men det ser ut til å være kjøpt på falske premisser med fargekoordinert tyvegods, masse skinn og fiender som er vanskelig å skille fra hverandre selv under en organisert demo.

Og det som ble presentert bare så, for meg i det minste, så uendelig kjedelig, helt blottet for eksepsjonelle funksjoner, eller noe i sitt hjerte. Den store tanken med karakteristiske lilla bobler, Harley Quinns luftige angrep uten heft overhodet og kanskje mest talende; Den snikende følelsen av at den eneste måten du kan samhandle med spillets verden på, er å knuse kjedelige, generiske romfiender.

Som jeg skrev tidligere; Live Service er per definisjon ikke dårlig. Forza Horizon 5 er for eksempel i prinsippet et Live Service-spill. Men Marvel's Avengers, Gotham Knights og Anthem har alle banet vei for en formel som Suicide Squad: Kill the Justice League tilsynelatende ikke gjør noe for å fornye, og den visuelle pomp og omstendighet som var til stede før, som kunne ha gjort opp for mangelen på alt annet, ser også ut til å være borte.

Jeg håper jeg tar feil, det gjør jeg virkelig. Men det ser bare ut ... Uinspirert.

Hva tror du?