Våre første timer med Google Stadia

Google Stadia har litt av en vekt på sine skuldre. Greit nok, tjenesten får æren av å bli en av de første Cloud-baserte alternativene til en ellers maskinvarefokusert spillindustri, men dette betyr også at den må leve opp til spesifikke krav spillere over hele verden stiller. Ett av disse har de allerede mislyktes med siden vi fortsatt må kjøpe spillene for full pris. Dette er ikke spillverdens svar på Netflix selv om noen nok fortsatt har det inntrykket.

Her må vi som forbrukere velge å kjøpe et spill på Google Stadia fremfor på PlayStation 4-, Xbox One- eller PC-markedets lignende tjenester. Derfor er det ikke nok å bare tilby spilling over nettskyen. Google må også kunne konkurrere med spillindustriens giganter med tanke på kvalitet. Jeg gikk nylig min Founder's Edition-pakke, og her er mine første inntrykk av Stadia-plattformen.

Oppsettet:

Google Stadia vil ta mye mindre plass enn de fleste andre konkurrenter siden den ikke vil legges merke til når du ser på eller nær TVen din. Den nærmeste sammenligningen er den inkluderte Chromecast Ultra-en, som i grunn er et Android-speil for applikasjoner og annet innhold på telefonen eller tableten din. Man skulle derfor tro at oppsettet av dette var veldig lett, men det er ikke tilfellet. Her handler det ikke bare om å ta ut Stadia-kontrolleren, sette opp Chromecast Ultra og starte å spille. Du trenger også en telefon eller tablet med Stadia-applikasjonen for å registrere kontoen din, og deretter fikse den inkluderte Chromecast-en.

Allerede her er tjenesten mer krevende enn de fleste vel hadde drømt om. Når det er sagt kan du starte opp Stadia uten applikasjonen etter å ha gjort det første gang med å trykke på en knappesekvens på kontrolleren din. Ikke særlig elegant, men det er i alle fall lettere enn første gang. Heldigvis er selve applikasjonen godt designet, og fra første stund er det klart at Google har fokusert på brukervennlighet i utviklingen av menyene. Noen vil nok uansett slite litt med å finne akkurat hvor bestemte innstillinger er og hvordan man tilpasser skjermen sin. For eksempel er det nå umulig å skrive inn spillkoder i applikasjonen eller gjennom Chromecast, så dette må gjøres via Stadias egne nettside.

Når det er sagt er altså resten av brukerskjermen rask og funksjonell, for etter oppsettet har det vært en relativt smidig testperiode. Dog er det atter en gang en liten hake som må nevnes siden det tok meg litt tid å bli vant til det hele. Det ville uten tvil vært mye lettere om Stadia kom med en bitteliten sak, en slags Chromecast Stadia, som rommet en standarisert brukerskjerm hvor alt av innstillinger fantes. På denne måten ville det ikke vært nødvendig å åpne en annen applikasjon eller nettside for å endre grunnleggende innstillinger. Ett av unntakene til dette negative punktet er Stadia på PC, for Stadia.Google.Com er veldig imponerende. Det tar omtrent 15 sekunder fra man bestemmer seg for hva som skal spilles til det har startet opp. I tillegg krever Google Stadia-kontrolleren bare 10 sekunder med innstallering via USB-en før den er klar til bruk.

Kontrolleren

Denne vesle saken er helt klart en av de mest imponerende aspektene av Google Stadia i skrivende stund. Både klikkene og motstanden i knappene er tilfredsstillende, samtidig som at den er ekstremt komfortabel å ha i hendene. Jeg vil sammenligne den med DualShock 4 designmessig, bare med litt mer tyngde. Dermed nøt jeg hvert sekund av både Tomb Raider og Mortal Kombat 11 rent kontrollmessig.

Byggekvaliteten får meg rett og slett til å tenke på hvordan det ville vært om Google laget en skikkelig spillkontroller. Dessverre er det for n'te gang noen negative punkter også (begynner du å se en trend her? Hilsen Eirik). Om du ønsker å bruke en PC i stedet for en Chromecast Ultra kan du ikke bruke kontrollen trådløst. Den må kobles til med en USB. Dette er også tilfellet om du bruker en tablet med Chrome, noe som ikke er den offisielle måten å bruke Stadia på, men jeg skal gå nærmere inn på det senere. Dermed må du finne en USB-C til USB-C for å ha nytte av kontrolleren. Dette til tross for at Google selv var veldig ivrige på å skryte av den trådløse kontrolleren før lanseringen før de plutselig måtte innrømme at det ville være begrensninger den første tiden etter lansering...

Funksjonalitet

Stadias største lovnad har vært at vi kan ta med spillene våre overalt, noe som er mye vanskeligere med konsoller og de fleste PC-er som vil ta mye mer plass. Derfor er det vanskelig å ikke la seg imponere første gang du går ut av huset og drar opp laptopen eller mobilen for å spille Shadow of the Tomb Raider uten det minste tegn til at enheten blir varm. Litt skuffende er det at det bare er Chromecast som støtter 4K / 60FPS, samt at PC-utgaven ikke støtter HDR eller 5.1 surroundlyd.

Merkelig er det jo også at Google Stadia nå lanseres i flere land som ikke selger de to mobiltelefonene som støtter tjenesten for øyeblikket. På toppen av det hele kreves det WiFi i starten, for 4G støttes ikke. Derfor må de fleste egentlig begrense seg til å spille på en PC eller tablet. Ingen hvilken som helst tablet heller, for i utgangspunktet er det bare ChromeOS-tableter som støtter Stadia. Det er mulig å bruke Chrome på en vanlig tablet via Stadia.Chrome.Com, men dette krever at du bruker et adapter for USB-C til USB-C og fungerer ikke optimalt.

Så kan jeg jo ramse opp alle funksjonene som mangler disse første dagene og månedene. Stadia mangler Stream Connect, Stat Share og Crowd Play, altså alle multiplayerfunksjonene som skal integrere Stadia med Youtube. TV-applikasjonen mangler også, så også der må du nøye deg med å gå via Chromecast Ultra i nærmeste fremtid. Da snakker jeg utelukkende om Chromecast Ultra-utgaven som er inkludert i Founder's Edition også, for dette er foreløpig den eneste utgaven med rett systemoppdatering. Ikke er det Family Sharing heller...

Selv om Stadia har et Achievement-system som du kan se en liste av (i likhet medTrophies og Achievements på henholdsvis PlayStation og Xbox) mangler faktisk en varsling om at du har fått et. Google Assistant er der også, men ikke med full funksjon siden det eneste den kan gjøre nå er å starte Stadia og spill.

Når vi uansett snakker om spill ble antallet lanseringsspill økt fra 12 til 22 i siste time, og de fleste av disse må kjøpes til full pris selv om de har vært på markedet en god stund. Med mangelen av både spill og funksjoner kunne man nesten kalt denne utgaven Google Spartan...Men hvordan fungerer spillene?

Fungerer det?

Til slutt har vi altså kommet til det viktigste. Gledelig nok kan jeg fortelle at Stadia har prestert ypperlig - mesteparten av tiden.

Jeg valgte å fokusere på Mortal Kombat 11, Destiny 2 og Shadow of the Tomb Raider disse første dagene sidene de både krever rask respons og er tre meget ulike spill. Alle tre har levert ganske robust bildeoppløsning og bildeoppdatering på en 1000MB/ps-linje. Kvaliteten sank ikke merkbart selv om flere i huset brukte Netflix og lastet ned store Spotify-samlinger på to telefoner samtidig heller, noe som var en gledelig overraskelse. Overraskende nok var det lyden som måtte gi tapt en rekke ganger. Lyden både hakket og forsvant med jevne mellomrom, Mot slutten fikk jeg også tilgang til Red Dead Redemption 2, hvor jeg så de første tegnene av lag, men det er for tidlig å si om dette er vanlig eller ei.

For mesteparten av tiden merket jeg ikke noe til input-lag, altså at de tar tid før figuren på skjermen reagerer på hva jeg gjør med kontrolleren. Derfor vil jeg, til tross for lydproblemer, si meg ganske fornøyd med hvordan Stadia har fungert på et stabilt internett i starten. Nå skal det presiseres at disse testene ble foretatt under nærmest ideale forhold i Gamereactor-kontoret, men jeg skal teste det mye mer ute i det fri med ustabile nettforbindelser før jeg kommer med den endelige anmeldelsen. Foreløpig kan jeg bare si at Google Stadia vil fungere glimrende om du sitter hjemme og spiller på et godt nettverk.

Preliminary review

Google Stadia er uten tvil imponerende, og etter å ha testet Destiny 2, Mortal Kombat 11, Shadow of the Tomb Raider og litt Red Dead Redemption 2 på en Samsung Galaxy Tab S6 og Dell XPS 15 har jeg virkelig blitt en som har troen på fremtiden til streaming av spill. Denne anbefalingen kommer likevel med noen mindre positive sidenotater, for utenom spillopplevelsen er det mye som sliter. Brukermenyene er enkle, men ikke spesielt tilfredsstillende, spillsamlingen er nesten direkt kjedelig, en rekke viktige funksjoner mangler og Stadia kan ikke spilles på andre telefoner enn Googles egne Pixel-enheter uten noen skikkelig omveier.

Kort sagt er Stadia meget spennende. Faktisk føler jeg at spillverdens fremtid er like innen rekkevidde, men samtidig er det klart at dette ikke er klart for å overta verden riktig enda.