Ventetiden: Er spillbransjen inne i en tidskrise?

Vi vet alle at det tar lang, lang tid å gi ut spill nå. AAA-opplevelser krever større budsjetter, større verdener og grafikk som prøver å blåse sokkene av deg på en måte som ingen har gjort før. Det er flere spill enn noensinne, og flere mennesker er klar over dem enn noensinne, noe som betyr at konkurransen er hard, så du kan forstå hvorfor visse titler trenger polering. Men hvis du er fan av en franchise eller serie som ikke er Call of Duty eller en sportstittel, kan du like gjerne kaste deg selv i et kryostasekammer eller bli sendt til den interstellare planeten der hver time er syv år nede på jorden.

"Gråter vi over GTA VI-forsinkelsen?" Jeg vet ikke, kanskje. Selv uten at Rockstar har bremset opp hype-toget, er det vanskelig å bli kvitt følelsen av at vi har blitt helt trege når det gjelder spill som gir fansen nye bidrag i en serie. Dragon Age-fansen måtte vente i ti år før de fikk The Veilguard, noe som viste seg å være et slag i ansiktet for mange. Batman: Arkham-fansen ventet nesten like lenge på å se Rocksteady famle i blinde med en live-service-versjon som føltes som en dårlig idé for en spin-off fra starten av. Når du ser på planlagte spillutgivelser på en tidslinje, kan det virke som om årene vil gå fort, men når du lever i en slik ventetid, kan det være veldig vanskelig å bli begeistret for noe som helst.

Jeg lover at dette ikke bare er et doomercore-innlegg om tilstanden i bransjen, men når vi ser på film, for eksempel, vil oppfølgeren til Batman (forhåpentligvis) komme ut fem år etter den opprinnelige filmen, og det blir sett på som en enorm ventetid. Det er omtrent den tiden det tar å utvikle AAA-opplevelser, og denne tiden ser bare ut til å bli lengre. Dette legger et urimelig stort press på utviklerne for å få ting til å stemme, og det forvirrer fansen fordi de ikke er sikre på om de kan kritisere noe de har ønsket seg så lenge. Dragon Age: The Veilguard synes jeg er et fenomenalt eksempel, der vi i de fleste andre spill-epoker bare ville sett på det som litt av en flopp, men vet at det betyr at utviklerne kan gjøre det bedre neste gang. Dragon Age 2 var ikke noe mesterverk for mange da det ble utgitt, men du trodde aldri at det var det siste du ville se av serien fordi det ikke solgte en gigantisk million enheter.

Det er ikke plass til å snuble, og det er der spillbransjen føles på sitt mest halsbrekkende akkurat nå. Kan vi virkelig vente i 13 år til hvis GTA VI stinker? Eller 12 år til hvis The Witcher IV ikke kan måle seg med forgjengeren? Dette skaper en ond sirkel, der fansen føler at spillene tar altfor lang tid å lage og begeistringen synker, men utviklerne trekker seg også tilbake for å bruke mer tid på å legge til ekstra detaljer og innhold i håp om at de kan matche fortidens majestet. Du vil se et av de beste spillene du noensinne har spilt komme fra et studio du bare delvis var kjent med, og deretter føle et enormt hjertesorg når de sier "skål for prisene, gutter, vi ses om syv år". Det er bare slik det fungerer nå for tiden, men det er noe spillbransjen seriøst burde prøve å kutte ned på.

Det gjelder spesielt hvis vi ønsker at store IP-er skal fortsette å føles store. Når du må overbevise en ny generasjon spillere om å hoppe på spillet ditt ved hver utgivelse, kommer du til å slite med mindre du er helt massiv. Dette er imidlertid en velsignelse for nye studioer og IP-er som får en fot innenfor. Clair Obscur: Expedition 33 føltes som svaret på spørsmål vi ikke engang visste at vi stilte, og det ville sannsynligvis ikke hatt plass til å blomstre hvis alle spilte The Elder Scrolls IX, Grand Theft Auto VIII og The Witcher VI. Ekte perler får en sjanse til å bli oppdaget, for mens vi venter på vår neste store utgivelse, trenger vi noe å spille.

En annen grunn til å ikke miste håpet er at det finnes studioer der ute som produserer titler som om det ikke fantes noen morgendag. FromSoftware er et godt eksempel på dette, for selv om du ikke har elsket deres mech-action og flerspiller-retninger de siste årene, er Elden Ring fortsatt bare tre år gammel, og hadde en utvidelse i spillstørrelse som ble utgitt i fjor. The Duskbloods, Elden Ring: Nightreign og Armored Core VI: Fires of Rubicon utgjør en portefølje av nylige og kommende utgivelser som beviser at FromSoftware kanskje ikke alltid er helt nyskapende, men er opptatt av å prøve ut nye ting i stedet for bare å sitte på hendene og spy ut det som fungerer. Riktignok er det ikke ofte de finner opp sitt eget hjul på nytt, men hvis vi vil ha raskere utgivelser, trenger vi også forbehold. Så har vi Nintendo, som bare kaster ut så mange nye spill i løpet av et år at du vil slite med å henge med hvis du er fan av alle deres IP-er. Owlcat Games har også så mange prosjekter på gang at jeg ikke skjønner hvordan noen av de ansatte får sove.

Det betyr ikke at det ikke er noe poeng i at spill tar tid. Noen fantastiske oppfølgere og franchiseoppføringer har nylig blitt lansert, og de har tilbudt enorme forbedringer fra sine forgjengere. Kingdom Come: Deliverance II er for eksempel et langt bedre spill enn originalen. Jeg tror også at studioene begynner å innse at større ikke alltid er bedre når det kommer til spillverdener, og at spillerne elsker å bruke 40-60 timer på et "stort spill", med plass til kanskje én 100-120-timers kampanje hvert år eller så. 2020-tallet har vært preget av at spillverdenen har vokst, så vi får håpe at størrelsen på spillene våre kan krympes litt.

For å svare på spørsmålet mitt i starten av denne artikkelen: Nei, jeg tror ikke spillbransjen er inne i en tidskrise. Det kan kanskje se slik ut hvis du bare bryr deg om noen få store franchiser, og selv om det er skremmende å vite at du sannsynligvis kommer til å være et tiår eldre enn du er nå når Cyberpunk 2077s oppfølger kommer ut, vil spillere som tilpasser seg til å nyte titler fra en rekke sjangre, utviklere og mer, bli belønnet i stor grad. Hvis det fra og med i morgen ble kunngjort at det bokstavelig talt ikke var behov for å spille flere spill, ville de fleste av oss kunne bruke 100 år på å gå gjennom backloggen vår eller spille favorittene våre på nytt. Så selv om det føles som om alt er over når du innser at du kommer til å vente i årevis på ditt neste Elder Scrolls eller noe sånt, tenk i stedet på alle de flotte spillene som kommer i mellomtiden.