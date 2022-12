Verken Mortal Kombat 12 eller Injustice 3 vises før 2023

Netherrealm-grunnleggeren og Mortal Kombat-skaperen Ed Boon er kjent for å erte og trolle fans på sosiale medier, og ryktet hans kommer ikke akkurat til å dempe seg etter dette.

Til tross for å bare ha sagt at et nytt Mortal Kombat i alle fall ikke ville annonseres i oktober eller november før han deretter bekreftet at det neste spillet fra studioet vil være Mortal Kombat 12 eller Injustice 3 senker Boon nå forventningene om nytt under den nyhetsfylte The Game Awards-sendingen natt til den 9. desember ved å skrive følgende på Twitter:

"På The Game Awards for 4 år siden klarte vi å ha den overraskende annonseringen av MK11, noe som endte opp med å være bra.

Kanskje altfor bra, for mange har antatt at vi ville gjenta trikset for vårt neste spill.

Takk for forventningene, men vi er ikke klare for å annonsere det neste NRS-spillet enda."

Dermed kan vi tydeligvis glemme å se Mortal Kombat 12 eller Injustice 3 før neste år.