Vi bringer Bubsy tilbake: Vi snakker om lengde, AI, speedrunning og retro-røtter med Bubsy 4D -utvikleren Fabraz

HQ

Det finnes en håndfull plattformmaskoter og ikoner som har hatt større utfordringer med å tilpasse seg det moderne spillklimaet. Jak & Daxter, Spyro the Dragon, Sly Cooper, Gex, til og med den vittige bobcaten Bubsy. Mange av disse figurene har en dyster fremtid, men ikke Bubsy, som snart kommer tilbake for å lede an i et helt nytt plattformspill laget av utvikleren Fabraz.

Denne gjenopplivingen av den beryktede karakteren er kjent som Bubsy 4D, og lanseres om litt over en måned på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch 1 og 2, den 22. mai. Med debuten på vei, hadde vi sjansen til å intervjue Fabraz for å lære litt mer om Bubsy 4D, det være seg hvorfor nå er det perfekte tidspunktet for Bubsy å komme tilbake, utviklerens holdning til AI, en typisk spilletid og mer.

Se hele intervjuet nedenfor, med svar fra Fabraz' grunnlegger og en av de ledende utviklerne på Bubsy 4D, Fabian Rastorfer.

Gamereactor: Hvorfor er det nå det perfekte tidspunktet for Bubsy å komme tilbake?

Rastorfer: Jeg er ikke sikker på om det er det perfekte tidspunktet for det, men jeg tror stjernene står på linje på en måte som gjør at det føles riktig! Atari nærmet seg det på riktig måte, og prosjektet falt i fanget på oss på akkurat det rette tidspunktet for at vi skulle bli truffet av inspirasjon.

Dette er en annonse:

Den gamle bobcaten har eksistert en stund, og har til og med forsøkt å komme tilbake to ganger tidligere med varierende grad av suksess, så vi er bare glade for å føre fakkelen videre og videreføre arven etter denne utrolig fascinerende serien!

HQ

Gamereactor: På hvilke måter hyller du Bubbys retro-røtter i Bubsy 4D?

Rastorfer: På en rekke måter! Hele teamet gikk gjennom Bubys lange historie før vi begynte å utvikle spillet, og vi hentet inspirasjon fra overalt! Vi har de sinte bilene fra Bubsy 1, vi har sjakkbrettmønstre på gulvet fra Bubsy 3D, og vi har til og med gjeninnført en figur som heter Oblivia, som bare eksisterte i den mislykkede pilotepisoden av en Bubsy-tegneserie!

Dette er en annonse:

På den annen side har vi også brakt inn en rekke nye ideer selv. Bubbys design og personlighet har blitt oppdatert, BaaBots er et helt nytt sett med skurker, og hårballbevegelsen var aldri en del av Bubbys repertoar før.

Gamereactor: Hvordan balanserer dere Bubsy 4Ds fokus på engasjerende og tilgjengelig plattformspill og intens speedrunning, og hva er deres holdning til vanskelighetsgrad i Bubsy 4D?

Rastorfer: På samme måte som vi gjorde i Demon Turf og Demon Tides: Lag et bevegelsessett som er lett å lære, men vanskelig å mestre! I tillegg til å lage sekundære, valgfrie mål som gjør at vi kan øke vanskelighetsgraden for alle som er villige til å gi det en sjanse!

Alle skal kunne slå spillet, de fleste skal kunne fullføre det, men ikke alle vil slå det i Nine Lives-modus eller være blant de 10 beste på topplistene på nettet.

Gamereactor: Hvordan forventer du at de elektroniske topplistene vil påvirke hvordan spillerne nærmer seg Bubsy 4D, og vil det være belønninger for de raskeste spillerne?

Rastorfer: Et felles mål for oss i Fabraz er å stimulere spillerne til å bli avhengige av å få en bedre tid. I det øyeblikket du slår nivået, vil du se hvor lang tid det tok deg, hva måltiden er og en melding om å se ledertavler på nettet.

Så vi oppfordrer spillerne til å prøve igjen hvis de ikke oppnådde måltiden, men hvis vi har gjort jobben vår riktig, vil spillopplevelsen være så uttrykksfull at du føler deg tilbøyelig til å prøve et bedre løp bare fordi det er gøy å gjøre det! Eller kanskje fordi du har funnet en ny, smart rute eller et nytt trekk!

Og hvis du ikke gjorde det? Du kan alltids sjekke ut andres spøkelsesløp på ledertavlene for å bli inspirert i stedet.

Gamereactor: Hvordan er samleobjekter innlemmet i spillet, og hva kan de brukes til?

Rastorfer: For å fullføre spillet 100 %, noe som til og med kan belønne deg med noe spesielt, må du gjøre hvert nivå to ganger.

Første gang tar du deg god tid til å utforske det. Du kan snakke med NPC-er, finne morsomme hemmeligheter og ikke minst samle to ting: 150 garnnøster spredt over hele banen, og en skjult plantegning. Den andre gangen spiller du gjennom banen så raskt som mulig for å få medaljen for måltid.

Og hva samlerobjektene låser opp: Garnballene kan brukes på nye antrekk, og tegningene kan brukes på nye evner, for eksempel et spinnhopp.

Gamereactor: Hva gjør hårballformen spesiell, og hvor ofte brukes den i spillet?

Rastorfer: Hårballen er morsom fordi det er i det øyeblikket du bytter fra mer presisjonsbasert plattformspill til et mer momenttungt og fysikkdrevet spill i stedet! Det er Bubsys måte å kjøre fort på!

Det finnes segmenter i nivåene som oppmuntrer deg til å rulle rundt, men hårballen blir virkelig spennende når du skjønner at du kan slynge deg inn og ut av den når som helst.

Gamereactor: Hvor lang tid regner du med at det tar å fullføre Bubsy 4D?

Rastorfer: Et sted mellom tre og seks timer, avhengig av ferdighetsnivå, fullføringshastighet og hvor mye du stopper opp for å "lukte på blomstene". Dette blir selvfølgelig lenger hvis du konkurrerer på topplistene eller jakter på alle prestasjonene. En av dem utfordrer deg til og med til å slå spillet uten å bli truffet mer enn ni ganger, lykke til med det!

Gamereactor: Hva er Fabraz' holdning til bruk av kunstig intelligens i utviklingen?

Rastorfer: Det er et pikant spørsmål! Vi bruker ikke LLM-er eller GenAI i utviklingen, og vi er generelt motstandere av GenAI. Vi elsker skapelsesprosessen, og vi er ganske sikre på at spillerne våre ønsker å se hva VI skaper, ikke hva en eller annen diffusjonsmodell kan spytte ut.

HQ

Gamereactor: Hva er en del av Bubsy 4D som du mener det ikke snakkes nok om?

Rastorfer: Stemmegjengen! Vi har så mange talentfulle folk som gjør stemmene. Sean Chiplock gjorde det helt perfekt med vår versjon av Bubsy, og han improviserte til og med en rekke replikker som kom med i spillet. Men alle andre gjorde det også kjempebra: Marissa Lenti, Aimee Smith, Phillip Sacramento og Dooper.

Jeg håper alle liker hvor mye de har lagt til i alle mellomsekvensene. Vi ble forelsket i disse karakterene, og jeg håper dere også blir det!

Takk til Fabraz og Rastorfer for at de tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Snart kan du spille Bubsy 4D, da det karismatiske plattformspillet lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Switch 1 og 2 den 22. mai.