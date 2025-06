Vi feirer lanseringen av Switch 2 og Mario Kart World på dagens GR Live

HQ

Det er den store dagen for Nintendo-fans. Etter mange års venting er Nintendo Switch 2 endelig her, og det betyr at Mario Kart World også er her. For å markere denne store begivenheten kommer vi til å være vertskap for en GR Live -strøm i ettermiddag, hvor jeg vil være vertskap og spille gjennom en time med den etterlengtede kartraceren alt fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.

Jepp, du vil kunne gå til GR Live-hjemmesiden om noen timer for å være vitne til det neste store kapittelet i Mario Kart -serien, alt blir spilt på en Nintendo Switch 2 -konsoll.

For de som lurer på vår poengsummerte anmeldelse av spillet, kommer den snart, så hold øynene åpne. Inntil da, sørg for å sjekke ut våre siste tanker om spillet her, og se også noen eksklusive spill og sjekk ut en haug med 4K-skjermbilder.