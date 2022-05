Vi har fått prøve Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

HQ

Siden spillindustrien har oppdaget at man kan lage oppfølgere av klassiske serier uten å oppdatere (det vil si gjøre det 3D) deres stil og gameplay, er fortid og nåtid bedre og mer sammenkoblet enn noen gang. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge er et av disse gamle spillene som bygger på en historie fra en annen tid, ved å bruke 2D-pikselstilen uten å måtte ty til remakes eller remastere.

Dotemu, som har posisjonert seg på toppen av dette markedet, avslørte på PAX East dette beat 'em up flerspiller-eventyret for konsoll og PC, og jeg har allerede fått prøve det selv via Steam. Jeg gledet meg til å sjekke om gameplayet var like lovende som trailerne tydet på. To hele episoder var nok til å få en ganske god idé.

Det er ingen bedre måte å transportere deg til det fantastiske 80-tallet og tidlig 90-tallet enn å besøke Bebop og Rocksteady. Deres holdning og punker-aktige stil samt uformelle militære utseende samler gatestereotypene fra den tiden. De er hovedfokuset i de to første episodene av denne nye tittelen om et angrep på Channel 6 Studios i New York av Foot Clan. De uttrykksfulle animasjonene og de sprakende fargene, sammen med et sett med korte forutsigbare bevegelser, er en flott representasjon av hva du kommer til å møte i dette spillet. Men pass på, for fiendene er raske og utholdende, så ikke tro at kampene blir bare barnemat.

Jeg er ganske fornøyd med hva de første to episodene har servert. Tribute Games har brakt tilbake de trange kampområdene, hvor direkte konflikt er nesten uunngåelig, og kortere nivåer (rundt seks minutter hver inkludert den siste kampen) slik at rytmen ikke går glipp av et eneste slag. I motsetning til mange andre spill i sjangeren, er det i Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge nesten ingen pauser mellom seksjonene; du har ikke tid til å løfte fingeren fra angrepsknappen, selv bare et lite øyeblikk. Det er det som kanskje har overrasket meg aller mest i dette spillet, det er rett og slett ikke noe rom for kjedsomhet.

Et annet problem spill i denne sjangeren ofte står overfor er at de kan føles repeterende etter å ha slått hundrevis eller til og med tusenvis av de samme generiske fiendene ved å trykke på knapper uten mening. I dette tilfellet har utviklernes strategi for å unngå dette vært å oppgradere antall og rekkevidde av kampbevegelser, øke kombinasjonene betraktelig og gi et ekstra "oomph" med flerspillermodusen.

Bare fire knapper er nødvendige for å lage en angrepsliste som er mer typisk for slåssespill. Det er bare én knapp for grunnleggende angrep, men den kan kombineres med hopp (eller superhopp), grep og spesielle bevegelser. Å dukke unna er viktig for å unngå å bli banket opp for mye, for selv om demo-vanskelighetsgraden er moderat og fiendenes angrep ikke fjerner for mye helse, kan ting bli en god del mer utfordrende når de sterkere motstanderne dukker opp.

Mens du beveger deg gjennom gangene til Channel 6-filmsettet vil du komme over noen fiendevarianter, som objektbrukere, ninjasverdbrukere og til og med noen roboter. Selv om scenariene er visuelt slående og laget for å unngå det allerede nevnte repeterende trekket ved sjangeren, er det foreløpig lite interaksjon til stede. Det er dog noen hemmeligheter du kan finne ved å ødelegge ting, og selvfølgelig kloakk du må unngå å falle ned i.

I tillegg til den klassiske rollebesetningen bestående av Donatello, Leonardo, Michelangelo og Raphael (eller Don, Leo, Mikey og Ralph, slik de vises på skjermen) får vi også Master Splinter og April O'Neil. Siden angrepene er like for alle bortsett fra et par personlige spesialangrep, er valget ditt basert på din smak og balansen mellom styrke, hastighet og slagrekkevidde. Jeg har spilt demoen med nesten hver karakter, og for meg var de beste de som hadde mer fokus på hastighet enn styrke, fordi det gjorde det lettere å unngå fiendenes angrep.

Hvis det er noe jeg likte spesielt godt i arkader før i tiden, så var det å spille med fire venner på den enorme Ninja Turtles-arkademaskinen, og dette kommer til en viss grad tilbake i dette spillet, med flerspillermodusene på nett og lokalt. Dessverre har jeg ikke fått muligheten til å sjekke ut resultatene av det tilsynelatende harde arbeidet som er utført av Tribute Games på dette området: det er mange kombinasjoner, støtteangrep og animasjoner som ser ut til å være (som vi kan se i videoene) virkelig stilige når man spiller sammen.

Jeg sitter igjen med en god følelse etter å ha spilt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge for første gang, selv om musikken ikke har overrasket meg nok. Likevel ser det ut til å tilby alt vi kan forvente av et moderne 2D-pikselspill: mer raffinert og vakkert, med modernisert kamp, bedre rytme og færre feil. Det må fortsatt bevise for meg at dette gode førsteinntrykket ikke bare er forårsaket av nostalgi, og det finner jeg ut av når det lanseres for fullt på Nintendo Switch, PlayStation, Xbox og PC på en ennå ukjent dato i løpet av 2022.