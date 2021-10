Vi har snakket med Takashi Iizuka fra Sonic Team

HQ

Med markeringen av Sonic the Hedgehog sitt 30-årsjubileum har vi fått anledningen til å slå av en prat med den erfarne designeren i Sonic Team, Takashi Iizuka, for å snakke om hans reise gjennom spillindustrien og hva det ikoniske blå pinnsvinet betyr for ham.

GR: Hva var ditt forhold til Sonic the Hedgehog før du begynte din karriere i Sonic Team?

Iizuka: Jeg begynte i SEGA i 1992 og ble med i Sonic 3-teamet som en av spilldesignerne i 1993, så jeg tilbrakt nesten hele tiden min med Sonic.

GR: Hva er ditt favorittminne fra tiden med Sonic the Hedgehog?

Iizuka: Jeg har så mange minner at jeg kan ikke velge bare ett, men én stor følge av å ha jobbet med Sonic-produksjonen er at jeg har fått bo i USA tre ganger. Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at Sonic har forandret livet mitt.

GR: Hvilket Sonic-spill vil du anse som ditt favorittspill, og hvorfor?

Iizuka: Av titlene jeg selv har jobbet med er favoritten min Sonic Adventure 2. Jeg liker selvfølgelig innholdet i spillet - rollefigurene, historien, spilldesignet, lyden også videre. Men på toppen av dette hadde vi et sammensveiset utviklerteam som hadde det veldig moro mens vi jobbet med spillet, så tittelen bærer med seg mange gode minner for meg.

GR: Utenom Knuckles og Tails har ikke Sonics venner alltid vært fan-favoritter. Hvordan har den tidvis harde kritikken påvirket Sonic-spillene?

Iizuka: Mens vi lager Sonic-spill hører vi alltid på fansens reaksjoner etter et spill er lansert for å kunne referere til dette. Opprinnelig var Shadow tiltenkt å bare dukke opp i Sonic Adventure 2, men han var populær blant fansen etter at spillet ble lansert, så vi brakte ham tilbake i Sonic Heroes.

GR: Hadde du noen meninger om det opprinnelige designet til Sonic fra 2020-spillefilmen, og hva syntes du om filmen da den kom ut?

Iizuka: Til å begynne med var han designet for å passe til filmteamets ønske om å lage en Sonic med et mer realistisk utseende. Men da fansen reagerte etter at traileren var lansert endret vi retning fra "en realistisk Sonic" til "å realisere Sonic." Jeg er glad for at vi klarte å gjøre det.

GR: Hvis du kunne anbefalt et Sonic-spill til de som ikke har spilt Sonic ennå, hvor ville du anbefale dem å begynne, og hvorfor?

Iizuka: Blant 3D-actionspillene i Sonic-serien vil jeg anbefale Sonic Generations eller Sonic Colours, ettersom de er enkle å plukke opp og spille. Den klassiske 2D-serien er også en god match for nybegynnere, så vi holder for tiden på med Sonic Origins som lar deg spille fire klassiske titler.

GR: Er det en annen sjanger du gjerne vil utforske for Sonic the Hedgehog?

Iizuka: Jeg vil gjerne bryne meg på andre sjangere enn plattform-action, slik vi gjorde med Team Sonic Racing i 2019. Plattform-actionspill har en tendens til å fokusere på enspillerdelen, så hvis vi lanserer noen spill i andre sjangere som lar deg spille med mange andre mennesker hadde det vært flott.

GR: Hva betyr det for deg personlig at Sonic the Hedgehog nå er 30 år gammel?

Iizuka: Det gjør meg virkelig glad at folk fortsatt elsker rollefigurer jeg har dedikert mer enn halve livet mitt til. Jeg er dypt takknemlig overfor fansen som har støttet ham så lenge.

GR: Hva er du mest stolt over fra tiden din med Sonic the Hedgehog?

Iizuka: Jeg tror det må være det faktum at Sonic-spill overstiger barrierer knyttet til språk eller etnisitet og blir spilt av folk overalt. Vi vil fortsette å jobbe med å bringe Sonic til mange folk og regioner over hele verden.