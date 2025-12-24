Vi har spilt brettspill med sjørøvere, guder og monstre i Unmatched: Legendenes kamp - bind tre

HQ

Mitt første bekjentskap med Unmatched var, passende nok, Unmatched: Battle of Legends - Volume One. Jeg var i New York sammen med gode venner og stakk innom en brettspillbutikk og spurte etter noe morsomt å spille mot vennene mine. Butikksjefen anbefalte et par spill, og et av dem var Unmatched.

Det ble starten på et langt kjærlighetsforhold til et brettspill, som best kan beskrives som en lettvektsmodell. En runde varer typisk mellom 30-60 minutter, og takket være et bredt utvalg av fiktive og virkelige figurer (begge kategorier ofte med lisensierte fightere - ikke minst The Witcher-gjengen), er det lett å finne noen man liker. Alle utvidelsene kan også blandes fritt, slik at du kan kjøpe akkurat de figurene du vil ha og bygge opp samlingen din.

Du kan egentlig starte med hvilken som helst Unmatched-boks du vil, bare sørg for at det er fire figurer inkludert hvis du vil spille 2-vs-2.

Unmatched: Battle of Legends - Volume Three har blitt utgitt, og i noen uker har jeg spilt så mye jeg kan med vennene mine. Dette skal visstnok være den siste pakken i denne serien (Unmatched fortsetter selvfølgelig, men ikke Battle of Legends), noe jeg synes er trist, men heldigvis slutter du på toppen. Så hva er det i pakken da?

Vel, dette er det vanlige settet med fire figurer komplett med en tosidig bane (det desidert beste oppsettet), hvorav den ene er et mer tradisjonelt Venezia-tema og den andre er mer spektakulær og lar oss kjempe i julenissens verksted. Det betyr transportbånd som fører til bevegelser selv når vi ikke spiller, og en kran i enden av båndet som endrer forholdene fullstendig. En perfekt løsning når man ønsker mer uforutsigbarhet i kampene, og som ofte gjør at tanken om å stå nær en motstander for å kunne klype når det er din tur - ofte fører til at du i stedet havner så langt unna som mulig.

Hva med figurene? Fire er inkludert, disse er Blackbeard, Chupacabra, Loki og Pandora. De er veldig forskjellige og viser Unmatched på sitt beste, og alle er faktisk morsomme å spille. La oss ta dem en etter en.

Jeg tror egentlig ikke tidene stemmer; det tar omtrent en time for fire personer å fullføre en runde.

Svartskjegg

Svartskjegg (basert på piraten Edward Teach) har sitt eget økosystem av økonomi, der han for gulldubloner kan kjøpe seg ekstra handlinger hver runde. Dødelig. Det er totalt tre dubloner tilgjengelig for både Svartskjegg og motstanderne hans, og sistnevnte kan gi ham dubloner for å unngå de verste av kortets unormaliteter. Men hvis de gir ham dubloner - da venter flere handlinger og muligheter for annen ugagn. Det blir en interessant og fin balansegang. Svartskjegg er også en avstandsspiller, noe jeg alltid liker, og har to følgesvenner med ett liv hver. Morsomt å spille både mot og med.

Chupacabra

Detaljerte og raffinerte karakterer. Dette er en utmerket boks å starte med.

Chupacabra er den morsomste karakteren i settet å spille, etter min ydmyke mening, men kanskje ikke den beste. Det er en veldig enkel fighter uten sidekicks, og kjemper kun i nærkamp. Fordelen er imidlertid at dyret kan gå tre skritt og alltid trekker et kort etter hvert angrep. Dette gjør at du kan holde tritt med skaden og holde motstanderne dine med få kort, selv alene i 2-vs-2-kamper mot et lag som ikke har mistet en fighter. Chupacabra er imidlertid ikke spesielt sterk, men det geniale oppsettet gjør den puertoricanske skapningen til en unik faktor å ta i betraktning.

Loke

Det er flere Marvel-sett for Unmatched for de som ønsker å kjempe mot Marvel-helter (alt kan blandes og matches), men denne Loke er basert på vår norrøne mytologi. Og dette er en av de mest frustrerende (ikke det samme som vanskeligste) krigerne jeg har spilt mot i Unmatched. Han har mange Trick-kort, og når han spiller dem, havner de ikke i avleggingsbunken, men i motstanderens hånd. De er sterke for Loke, men har negative egenskaper for oss selv, og fyller også opp hånden vår opp mot sjukortsgrensen. Hvis vi prøver å unnslippe uten dem ved å kaste dem, må Loke plukke dem opp på hånden sin, og han øker også trekkene sine med ett steg for hvert kort motstanderne har på hånden. Det er ikke uvanlig at Loke beveger seg fem eller seks skritt i stedet for to. Å spille mot ham med en hånd full av kort som skader oss selv er forferdelig, men skadefryden når du er ham er enda større.

Pandora

Alle har fått utdelt en hånd med kort, som de så må spille etter beste evne i kamp.

Pandora er sist ut, og hun har selvfølgelig Pandoras eske med seg, som hun åpner for hver nye runde. Hun blander en kortstokk og trekker så mange kort hun vil med fordeler, men hvis du blir for grådig og så slår det tilbake i stedet. Normalt er jeg overhodet ikke glad i karakterer med tilfeldige egenskaper hver runde, men siden det er en risiko/belønningsmekanikk innebygd og kortene er ganske kraftige, blir Pandora interessant. Det faktum at hun bare har 14 liv og starter uten noen av sine to hjelpere på banen, gjør henne til et takknemlig første mål...

For min egen del nøler jeg ikke med å utnevne Unmatched: Battle of Legends - Volume Three den beste Battle of Legends-boksen, og hvis du er i humør for Unmatched, er dette et flott sted å starte. Alle karakterene er morsomme og interessante, og med to gode brett å spille på, er det en fin pakke som vil gå langt.

Score: 9/10