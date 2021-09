Vi har spilt enda mer av Sherlock Holmes Chapter One

HQ

Den ukrainske utvikleren Frogwares har lagd Sherlock Holmes-spill i nesten to tiår, og nå, etter fem års fravær, er de snart klare for å lansere Sherlock Holmes Chapter One. Som tittelen indikerer prøver utvikleren å gi deres egen vri på Conan Doyles berømte detektiv ved å utforske hans fortid, og spillet er samtidig deres mest ambisiøse hittil da det blant annet har en helt åpen verden.

Hvis du ikke har lest vår forrige preview (hvor vi også går inn på noen av de nye spillmekanikkene) er en kort oppsummering på sin plass. Den gang reiste vi til middelhavsøya Cordona og hjalp den unge Sherlock med å løse sitt aller første mordmysterium ved å bruke en haug med nye etterforskningsverktøy som avlytting og en slags mental skanner. Med den kriminelle eller kanskje en uskyldig person bak lås og slå (du må finne ut hvilken mistenkt du skal anklage selv), reiste Sherlock, sammen med sin gamle venn Jon, til graven til sin avdøde mor. I håp om å finne svar ble han i stedet konfrontert med ytterligere mysterier.

Under vårt første besøk syntes Cordona å være et fascinerende sted basert på noen få glimt, og det første inntrykket ble bare forsterket etter å ha fått sjansen til å utforske videre. Selv om den fiktive øya ikke har samme størrelse eller mengde aktiviteter som mange nyere open-world-spill fra for eksempel Ubisoft, klarer den fortsatt å imponere med sin realistiske setting. Selv om du kanskje ikke finner Cordona på noe faktisk kart, forteller utvikleren at de hadde en klar visjon fra starten: "In-game it's we never actually stated, but we placed the island somewhere in the Ionian Sea, so wedged between modern-day Italy and Greece." Derfor ble mye tid brukt av researchteamet på å studere for eksempel venetiansk og osmannisk kultur og arkitektur, noe som har resultert i varierte miljøer hvor hvert av øyas fem distrikter har sin egen unike stil.

Sherlock Holmes Chapter One utspiller seg på slutten av 1800-tallet, og ettersom Cordona er en del av det britiske imperiet, er kontraster og noen ganger sammenstøt mellom forskjellige kulturer og klasser vevd inn i selve stoffet av samfunnet. De britiske funksjonærene jobber i robuste murhus og nyter kalde drinker i godt skyggelagte restauranter mens lokalbefolkningen, en smeltedigel av mennesker fra hele verden, selger varer i overfylte markeder eller jobber i store gruver og fabrikker i utkanten av øya.

Det tar litt tid før du får se alt øya har å by på, ettersom det første mysteriet finner sted på et luksuriøst hotell, men når spillet virkelig kommer i gang leder undersøkelsen oss til noen av øyas mer interessante plasser, for eksempel et forlatt verksted og et stort romersk utgravingssted hvor lokal arbeidskraft sliter under det ikke-så vaktsomme øyet til en distrahert britisk arkeolog. Ofte kan Sherlock snike seg inn og skaffe verdifull informasjon ved å ha på seg forskjellige forkledninger, som ved siden av praktiske formål også lar deg tilpasse detektivens utseende. I andre tilfeller kreves helt andre metoder.

Kampsystemet i utviklerens forrige spill, The Sinking City, ble mye kritisert for å være for tregt og klønete, og har derfor blitt fullstendig revidert: "We basically threw out the entire system and code we used for The Sinking City and started from scratch," avslører utvikleren. Dette har resultert i et dynamisk system, der din eneste sjanse for å overleve er å være aggressiv, enten ved å drepe motstandere direkte eller slå dem ut gjennom et prangende quick-time-event som til tider ser ut som en blanding av MMA og ballett.

Det ikke-dødelige alternativet er mye foretrukket hvis du vil opprettholde et vennlig forhold til vennen din Jon, men krever mer arbeid enn å drepe da du må ta i bruk diverse feller i omgivelsene. Heldigvis reduseres tiden i en kort periode når du sikter, og fremhever lamper, fat og andre gjenstander som kan brukes til din fordel, akkurat som når Sherlock bruker sin konsentrasjonsevne under etterforskninger. "We decided to have the combat be partially sort of a puzzle. Sherlock isn't just using brute force to gun down his foes but also his thinking and cunning," forklarer utvikleren.

Er kampsystemet like fantastisk som traileren får det til å se ut? Langt ifra. Fiender er dumme som brød, og det eldgamle trikset med å løpe i sirkler viser seg å være like effektivt som før. Men den prangende og cerebrale kampstilen passer til Holmes' karakter like godt som en slitt deerstalker-lue, og som en rask avledning fra alt etterforskningsarbeidet er det etter min mening hjertelig velkomment. Du kan også deaktivere det helt hvis du foretrekker det. Personlig likte jeg det veldig godt og brukte faktisk pinlig mye tid på å rydde opp i bandittgrotter som gir deg ekstra belønninger og penger.

Som nevnt er dette en slags opprinnelseshistorie for Sherlock Holmes, og tidlig i spillet får du tilgang til hans gamle familieherskapshus som fremdeles (knapt) står i et av de eldste distriktene på øya. Alle møblene har for lengst blitt auksjonert bort, men heldigvis appellerte tilsynelatende ikke Holmes' dekorasjon til den lokale smaken, og derfor kan alle gamle eiendeler - sammen med noen nye forbedringer - kjøpes tilbake fra de lokale forhandlerne og brukes til å forbedre huset. Selvfølgelig bør du ikke forvente at det skal være helt Animal Crossing, men det gir fortsatt et lite personlig preg på opplevelsen.

Det samme kan sies om de mange objektene og landemerkene du kan oppdage på øya. Disse minner ofte Sherlock og Jon om noen tidligere bedrifter eller erfaringer, og for å jogge deres minne må du ofte utføre en liten fantasifull undersøkelse der du rekonstruerer tidligere hendelser. Andre sideoppdrag er mye mer involvert, og Frogwares informerer oss om at det er 40 timers innhold hvis du utforsker alt - en dristig påstand, men ikke umulig basert på mine nesten sju timer tilbragt i det som virker å være en liten del av spillet. "While the side quests are optional and don't impact the main story's outcome at all, they aren't just filler content", sier utvikleren. "A lot of them are packed with intricate and interesting lore connections where we created stories (essentially our spin on events) that led Sherlock to become the man we all know him to be in his later years." Frogwares lover også at noen av sideoppdragene vil være nesten like lange og komplekse som de du møter i løpet av hovedhistorien.

Med bedre kamper, solide undersøkelser og en mer variert åpen verden, ser det ut til at Frogwares har forbedret open-world-formelen som ble introdusert i The Sinking City på alle viktige områder. Likevel er det også trøbbel i dette middelhavsparadiset. Stemmeskuespillet er litt av en blandet pose, og selv om det visuelle er anstendig, er det absolutt rom for forbedringer, spesielt når det gjelder animasjoner. Jeg følte også at noen ganger - til tross for utviklerens intensjoner - var etterforskningene litt for lineære, og til tider følte jeg meg litt fastlåst av de mange dingsene i Sherkocks mentale verktøykasse.

Jeg er ikke i tvil om at spillet vil appellere til eventyrfans - tross alt blir vi ikke ofte skjemt bort med enorme detektivspill med åpen verdenm men om det har den nødvendige kvaliteten for å appellere til et bredere publikum, blir først klart den 16. november når Sherlock Holmes Chapter One slippes på PC, Xbox Series X og PS5 med forrige generasjons utgaver tilgjengelig på et senere tidspunkt.