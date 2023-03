Vi har tatt en titt på Teamfight Tactics' nyeste sett

HQ

Teamfight Tactics er klar for en ny midtsettoppdatering, kalt Teamfight Tactics: Monsters Attack! Glitched Out!! Selv om spillerne slo seg sammen for å forsvare Spatulopolis mot uhyrlige trusler fra alle kanter, var det ikke nok, og nå har de en gang skinnende gatene falt i kaos og ruin.

Å gripe muligheten, Ultra Threat Whisker har revet rifter i virkeligheten, og spredt en korrumperende innflytelse. Med ting i alvorlige vanskeligheter, hvem kan klandre spillere som velger å snu fra godt til ondt, og benytter anledningen til å hengi seg til noe velfortjent kaos.

Monsters Attack! Glitched Out!! Bringer med seg nye og endrede Champions, en mystisk ny karusell og ny skurk Little Legends og kosmetikk. For første gang betyr den nye Parallel-egenskapen at spillerne vil kunne stille med to forskjellige versjoner av samme Champion - tidligere og fremtidige versjoner av Ezreal.

Dette er en annonse:

Når det gjelder egenskaper og Champions, er det selvfølgelig noen endringer.

Recon blir ikke mer ofret for å gi plass til Parallel-egenskapen, som får selskap av nykommerne InfiniTeam, Quickdraw og Riftwalker.

Parallel gir Ezreal forbedrede evner hvis begge versjonene er felt. InfiniTeam er sentrert rundt skalering for utvidelser og oppretting av kopier av enhetene dine. Quickdraw sentrerer rundt hurtigskytende evner, og Riftwalkers åpner en tåre for å få frem en oppdrevet Zac-enhet.

Dette er en annonse:

A.D.M.I.N., Ace, Aegis, Anima Squad, Brawler, Corrupted, Defender, Duelist, Forecaster, Gadgeteen, Hacker, Heart, LaserCorps, Mascot, Mecha: PRIME, Ox Force, Prankster, Renegade, Spellslinger, Star Guardian, Supers, Sureshot, Threat, og Underground kommer alle tilbake.

En rekke nye Champions kommer, med forsterkninger som følger med.

De nye InfiniTeam-enhetene er: Lucian (1 kostnad, InfiniTeam, Quickdraw, Renegade); Pantheon (1 kostnad, InfiniTeam, Heart); Shen (3 kostnader, InfiniTeam, Defender, Hacker); Twisted Fate (4 cost, InfiniTeam, Duelist, Spellslinger); og Ultimate Ezreal (5 cost, InfiniTeam, Parallel, Sureshot).

De nye Riftwalker-enhetene er: Pyke (2 cost, Riftwalker, Hacker); Vex (3 cost, Riftwalker, Mascot); og Jhin (4 cost, Riftwalker, Renegade).

Kai'Sa, Miss Fortune, og Ezreal får Quickdraw-egenskapen, med Ezreal som får Parallel-egenskapen i tillegg.

De resterende nye tilleggene er: Gnar (3 cost, Gadgeteen, Prankster); Morgana (3 kostnader, Threat); Aatrox (4 kostnader, Threat); Garen (4 kostnader, Mecha: PRIME, Defender); Neeko (4 cost, Star Guardian, Spellslinger); og Warwick (5 cost, A.D.M.I.N., LaserCorps, Brawler).

Aphelios, Cho'Gath, Galio, Sejuani, Senna, Sett, Soraka, Taliyah, Talon, Vel'Koz, Yuumi, Zac (liksom), Zed og Zoe vil forlate settet, mens alle andre nåværende Champions vil forbli.

I tillegg har karusellen også blitt påvirket av Spatulopolis fall, og kan noen ganger glitch, med overraskende konsekvenser. Fra fase to til fase seks er det en sjanse for at feilede karuseller kan vises.

Dette betyr flere komponenter og varer, forbruksvarer, og i noen tilfeller til og med ambolter som erstatter Champions helt. Glitched karuseller blir gradvis mer effektive etter hvert som kampen fortsetter.

Livskvaliteten i TFT får også en stor oppgradering, da karusellartikler nå automatisk går til komponentbenken din i stedet for å være bundet til den valgte Champion. Denne funksjonen vil bli værende lenge etter at redslene til Monsters Attack er tapt for tiden.

Endelig kommer en rekke nye kosmetikkprodukter, inkludert nye djevelske Little Legends som Super Evil Sprite, Nemesis Nimblefoot, Ultra Threat Whisker, og mange flere. I tillegg blir Chibi Zed og Chibi PROJECT Zed tilgjengelige.

Teamfight Tactics: Monstre angriper! Glitched Out!! går live på PBE i dag (8. mars), og på live-servere 22.