Vi hjelper deg å vinne Mortal Kombat 1-konkurransen vår

Det pågår en konkurranse her på Gamereactor, hvor du må komme så langt som mulig i Mortal Kombat 1 sin Towers - Klassic (Endless)-modus. Vi har noen flotte premier å tilby, og siden spillet er inkludert i både Playstation Plus Extra og Xbox Game Pass Premium er det ingenting som hindrer deg i å få sjansen til å delta.

Vinneren er selvfølgelig den som kommer lengst, og jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å gi deg noen tips underveis for å jevne ut oddsen litt. Siden det er et slåssespill er det selvfølgelig viktig å øve, ha god timing og kunne lese motstanderen din på best mulig måte, men det er ikke nok i Towers - Klassic. Her er en rekke nybegynnertips du kan bruke for å komme så langt som mulig, hvorav noen absolutt kan fungere selv for de av dere som spiller på et høyere nivå.

Velg karakter med omhu

Dette høres kanskje overflødig ut. Du har allerede favorittene dine, og er ekspert på å spille Tanya, Li Mei og Rain. Faktum er imidlertid at jeg synes du bør tenke deg om igjen her. Disse krigerne er suverene mot menneskelig motstand, men det er ikke det vi snakker om her. Du skal kjempe mot datamaskinen, så tankespillene og planene dine fungerer ikke på samme måte mot dem, og mye av finessen deres går dermed tapt. Fokuser i stedet på tydelig sikre kort med et bredt spekter av "normale" angrep som Johnny Cage, Cyrax, Havik eller Homelander. Så må du selvfølgelig velge Kameoene dine nøye, men generelt sett vil du ikke gå galt hvis du tar Cyrax eller Sub-Zero for en kraftig kombinasjon.

Spill kjedelig og uten finesse

Ikke akkurat det mest sexy rådet, men å slå noen på nett med en lang kombinasjon som viser at du virkelig mestrer Mortal Kombat 1 er selvfølgelig supergøy. Den kunstige intelligensen blir derimot ikke imponert av noe du gjør, så du bør justere hvordan du tar deg an motstandere. Gå for det som fungerer, ikke prøv å variere deg selv, og hvis du finner angrep som alltid lønner seg, ikke vær sjenert og spam dette som om livet ditt avhengte av det. Sørg også for å lære en enkel og sterk kombinasjon som du kan gjøre hver gang du får en åpning.

Lær deg hvordan AI-en tenker

Dette er selvsagt relatert til det forrige punktet, men konkret er det noen mønstre du bør huske på når du spiller. Det første er at AI-en er veldig dårlig til å avgjøre når et hopp mot motstanderen er berettiget. Antiluft vil derfor redde deg gang på gang. AI-en er også overdrevent aggressiv og liker å gå frem og hamre på deg mens du blokkerer, og de blir alltid lurt til å prøve å kaste deg hvis du blokkerer over lengre tid. Du bør selvfølgelig utnytte dette. Prosjektiler og lave angrep får generelt datamotstanderen til å hoppe aggressivt mot deg, så sats på dette og vær klar med antiluft.

Spill defensivt

Atter et litt usexy tips. Å være kontrollert aggressiv er vanligvis en god måte å panisere en menneskelig motstander på, hvoretter du nesten mekanisk effektivt kan slå bort deres gjenværende liv. Men den kunstige intelligensen får ikke panikk. Den bryr seg ikke i det hele tatt, og å være for aggressiv risikerer å slå tilbake ved å gjøre deg til den som gjør feilen.

Unngå spektakulære angrep

Hvis det er én ting datamaskinen generelt er god på, så er det å straffe deg på et blunk etter at du har prøvd å sette i gang et fancy og spektakulært angrep som gjør deg eksponert hvis du bommer. Den vil være resolutt klar til å utnytte dette og straffe deg stygt. Den beste måten å unngå dette på er selvfølgelig å rett og slett unngå til disse trekkene. Velg tryggere ting i stedet.

Kast motstanderen din ofte

Datastyrte motstandere i Mortal Kombat 1 er nesten urimelig dårlige til å kontre kast. Prøv å innlemme disse som en naturlig del av repertoaret ditt. Hvis du lander nærme eller hvis de går imot deg, kast dem umiddelbart.

Hvis du bare gjør disse tingene vil du umiddelbart komme ganske langt i Towers - Klassic (Endless), og med litt mer øvelse bør du ha en seriøs sjanse til å vinne og ta med deg førstepremien. Lykke til!

