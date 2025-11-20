Vi hopper inn i ARC Raiders i dagens GR Live

HQ

Ettersom ARC Raiders fortsetter å bevise seg som en av de største hitene i 2025, skal vi endelig gi det sin rett på dagens GR Live. Embark Studios 'ekstraksjonsskytespill ser ut til å ha imponert fans av sjangeren grundig, ettersom spillerantallet fortsetter å klatre.

Som alltid kan du bli med på strømmen fra kl. 17, og vi vil være live over på GR Live Hjemmeside så vel som våre YouTube-, Twitch- og Facebook-sider. Hvis du ønsker å få din løsning på ARC Raiders i mellomtiden, kan du sjekke ut vår glødende anmeldelse her.