Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
ARC Raiders

Vi hopper inn i ARC Raiders i dagens GR Live

La oss se hva alt oppstyret handler om, da.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Ettersom ARC Raiders fortsetter å bevise seg som en av de største hitene i 2025, skal vi endelig gi det sin rett på dagens GR Live. Embark Studios 'ekstraksjonsskytespill ser ut til å ha imponert fans av sjangeren grundig, ettersom spillerantallet fortsetter å klatre.

Som alltid kan du bli med på strømmen fra kl. 17, og vi vil være live over på GR Live Hjemmeside så vel som våre YouTube-, Twitch- og Facebook-sider. Hvis du ønsker å få din løsning på ARC Raiders i mellomtiden, kan du sjekke ut vår glødende anmeldelse her.

ARC Raiders

Relaterte tekster

0
ARC RaidersScore

ARC Raiders
ANMELDELSE. Skrevet av Toni Turunen

Det er et paradis for samlere, en teknisk imponerende utgivelse og et langvarig spill som stadig lokker deg tilbake etter mer.



Loading next content