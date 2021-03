Vi intervjuer Zack og Deborah Snyder om Justice League

Du ser på Annonser

Millioner av hardcore DC og Snyder-fans samlet seg i fjor for å mer eller mindre tvinge Warner Bros. til å la Zack fullføre sin originale visjon for Justice League-filmen. Nå er den her, og Pette Hegevall tilbragte en kveld med Zack og Deborah Snyder for å snakke om prosessen og fremtiden. Her er intervjuet:

Hva har du å si om fansens rolle i Snyder's Cut, og hvordan har alt dette blitt mulig mot alle odds?

Zack: Helt fantastisk, filmen har - som du vet - ingen egentlig grunn til å eksistere, men det er selvsagt helt fantastisk at vi er her nå. Denne filmen ville ikke ha blitt utgitt slik den er nå uten kjærligheten fra fansen. Jeg kan ikke få sagt det nok, fansen har gjort dette mulig, og det er helt fantastisk. Deborah og jeg er selvfølgelig utrolig takknemmelige for at fansen hjalp med å skape medvitenhet rundt mental helse og forebygging av selvmord med Snyder Cut. Denne filmen er et takkebrev til fansen.

Med tanke på hvordan filmen slutter, er det planer om mer, vil Warner lage mer eller er dette slutten på Snyderverse?

Zack: Når det gjelder historien, så tror jeg at alle vet at vi hadde planer om mye mer, absolutt. Ingen hemmelighet der. Om ikke annet blir det helt tydelig på slutten av denne filmen. Men ja, på en annen side, Warner Brothers har ikke uttrykt noen interesse i å fortsette å jobbe sammen, og Walter Hamada har ved flere anledninger gjort det klart at 2017-versjonen av Justice League er den offisielle "canon", mens min versjon bare er en liten gren. Eller ja, en ganske stor gren hvis du har sett filmen, men fortsatt, det er sånn de vil gå fremover, og med tanke på at jeg aldri har sett eller kommer til å se filmen, har jeg ingen anelse om hva det innebærer.

Deborah: Det har også vært en virkelig lang reise for å komme til dette punktet, og nå etter alle disse årene vil vi bare gjerne ha en pause, få igjen pusten og føle oss tilfredse med hva vi har oppnådd med denne filmen.

Hvis du kunne laget en film av et spill, eller en spillserie, hvilken ville du valgt?

Zack: Jeg tror jeg bør velge Halo. Den spillserien står mitt hjerte nær og er en enormt suksessfull og omfattende franchise som enda ikke har fått en skikkelig film. Det er så mye potensiale der, og mytologien er allerede velskrevet og utrolig detaljert. Det er mange historier i den verden som kunne gjort seg meget bra som film, synes jeg. Gears of War er en annen spillserie jeg gjerne vil filmatisere.

Selv om det nå ikke er en fortsettele av din visjon for hva DC-universet kan og kanskje bør være, på film, kunne du forestilt deg å skrive en tegneserie som fortsettelse i stedet? Kombinasjonen av deg og Jim Lee ville vært noe tegneserie-fans kunne drept for.

Zack: Jim Lee og jeg snakket om dette, vi hadde en plan. En hel tegneserie som inneholdt min historie. Jeg hadde også planer om en tegneserieversjon av Joker vs. Robin og alt som skjedde mellom dem. Vi var begge super-ombord på dette, men DC har utsatt prosjektet til fremtiden av budsjettmessige årsaker, tror jeg.

Etter det, kunne du så forestilt deg å lage en annen tegneserie, eller en film fra for eksempel Marvel, Dark Horse eller Top Cow?

Zack: Jeg vet faktisk ikke. Jeg er nå i gang med å jobbe på en hel bunke av ideer og det er en idé om å skape vårt eget univers, vår egen IP så vi fullstendig unngår komiteer og store studioer. Jeg ville elsket å jobbe i tegneseriesjangeren dog, som du vet. Det er 14 år siden jeg lagde Watchmen og 300 før det, så ja.

Deborah: Vi har også hatt det moro med å gå tilbake til zombiesjangeren, og mens vi har jobbet og laget Snyder Cut, så ferdigstiller vi også Army of the Dead for Netflix, og det har vært et virkelig gøyalt prosjekt.

Nå som filmen endelig er ute, er dette den filmen du hadde i tankene tilbake i 2017, eller ville du ha endret ting nå?

Zack: Nei, det er nøyaktig den samme versjonen som jeg raskt klippet sammen tilbake i 2017, bare uten effekter og med den rette musikken. Det var etter dette, litt over fire år siden, at jeg startet arbeidet på å forkorte mitt første cut, at vi bestemte oss for å forlate prosjektet. Tross dette sparte jeg på alt sammen og fortsatte å klippe og finpusse det, fordi jeg så at jeg kunne lære noe av prosessen. I løpet av all denne tiden likte jeg fire timers versjonen aller best, og det ble raskt klart at det ville vært mye vanskeligere å klippe Justice League til en lengde som Warner ønsket enn jeg først hadde trodd. Jeg synes denne lange versjonen, min originale versjon, fungerer så bra fordi vi satt den sammen uten notater, krav eller regler fra studioet, men satte bare stykkene vi hadde filmet sammen for å ha en form for rammeverk.