Vi snakker Hi-Fi med den norske høyttalerprodusenten Arendal

Kan du snakke litt om Arendal som selskap og merkevare. Hvordan begynte det hele?

- Absolutt. Det startet med at vi solgte hi-fi og hjemmekinoutstyr som i Norge gikk under navnet L-Sound. Jan Ove Lassesen, grunnleggeren av Arendal Sound, startet L-Sound tilbake i 2005 og hadde alltid hatt en idé om å starte sitt eget merke med egen produksjon, på et tidspunkt. L-Sound ga oss mye direkte markedserfaring samt et godt nettverk innen bransjen, noe som gjorde at vi kunne skape vår egen merkevare hvor vi hadde kontroll over alle aspekter både på forretningssiden og produktsiden. Vi ønsket å bygge skikkelige produkter som vi også ville være veldig stolte av.

Jeg begynte å jobbe med Jan tilbake i 2012 hos L-Sound, og vi startet ideene og forretningskonseptene for Arendal Sound i 2013-2014 og hadde vår første produktlansering i slutten av 2015.

Hvordan går dere frem når man designer, produserer og lanserer en høyttaler som 1961?

- Første steg er idéstadiet hvor vi diskuterer ideer og konsepter med hele teamet. Vi prøver å finne ut hva kunden vår ønsker og trenger, men også hva vi som merkevare ønsker å lansere for å opprettholde integriteten til det vi står for. Vi får innspill fra markedsavdelingen om deres synspunkter, vårt kundesupportteam har sine verdifulle innspill da de er i frontlinjen og alltid hører våre kunders behov og ønsker. I denne prosessen kartlegger vi prisnivået vi ønsker at produktene også skal være i. Og ærlig talt, vi har vanskelig for å komme ned til de lavere prispunktene, bare fordi når vi tenker på å gjøre noe billig, kolliderer det direkte med vår merkevares etos om å ha god byggekvalitet og veldig god ytelse. Vår 1961-serie, for eksempel, er det laveste prispunktet vi tilbyr, men det er ikke et billig produkt. Malte overflater, HDF-skap, kvalitetsfilterkomponenter og drivere med fokus på hver minste detalj.

Når diskusjonene er fullført, kartlegger vi tidslinjer for alle hjelpemidler som går inn i forskning og utvikling av et slikt produkt, samt koordinerer med markedsføringsteamet vårt for lanseringsprosessen av produktet/produktene. Dette kan være alt fra ett år til tre år for større, mer tidkrevende prosjekter. 1961 tok omtrent to år fra idé til sluttprodukt. Vi starter vanligvis med Tower-designet for enhver høyttalerserie, da dette etter vår mening er den viktigste, og vanligvis den høyttaleren vi vil selge mest. Alle andre høyttalere i serien vil følge designprinsippene som brukes for denne høyttaleren. Vi designer elementene våre internt som lar oss kontrollere lyden og hva høyttalerne våre skal og ikke bør gjøre rent lydmessig.

Nå, under FoU-fasen av prosjektet, som er den desidert mest tidkrevende delen av prosjektet, er jeg ikke sikker på at folk flest kan forestille seg hvor mange diskusjoner vi går gjennom over de minste, tilsynelatende ubetydelige detaljene. Vi kunne sannsynligvis ha gjort et slikt prosjekt på halvparten av tiden, men når du streber etter fortreffelighet på alle nivåer, kommer det bare til å ta litt ekstra tid. Bare et lite eksempel fra 1961-høyttalerne er at vi endte opp med å gjøre om området rundt driverne selv en rekke ganger for å oppnå et vibrasjonsfritt rom for elementene og dermed bedre lyd. Under designfasen streber vi alltid etter å opprettholde våre lydmål; Dynamikk, tonal nøyaktighet, naturlig klang og SPL-evne. For å nå disse målene tror vi at vår waveguide/tweeter-kombinasjon er kjernen i det. Vi kan designe bølgelederne slik at dispersjonen utenfor aksen møter spredningen av mellomtonen i samme område, slik at høyttalerne får en jevn lydeffekt. Dette får høyttalerne til å høres naturlig og engasjerende ut, uten å begynne å høres hardt eller grumsete ut når du begynner å spille høyere i vanlige rom uten tung akustisk behandling. Det bidrar til å få høyttaleren til å høres dynamisk og engasjerende ut.

Når vi mottar de første prototypene, gjennomfører vi en rekke målinger og lyttetester for å finne ut hva vi må endre og foredle. Det er svært sjelden at alt er helt perfekt i de første prototypene. Vi bruker kun musikkmateriale på dette stadiet til lyttetester. Vi går gjennom alle resultatene våre fra målingene og sammenligner dem med resultatene våre under lytting og diskuterer den beste måten å forbedre hvert aspekt på. Dette er en prosess som tar tid med endringer i drivere, delefilter, chassisform og størrelse og så videre. Når prototypene våre er gode, går vi til pre-produksjonsstadiet hvor vi gjør en liten serieproduksjon for å se at alt fungerer med tanke på produksjon og kvalitetskontroll. Vi får deretter sjekke produktene når de kommer til oss og gi fabrikken tilbakemelding på eventuelle endringer som skal implementeres ved QC eller produksjon før vi går i gang med den første masseproduksjonen. Under masseproduksjon er vi vanligvis på fabrikken vår og går gjennom alle prosedyrene for de nye produktene for å sikre at alt er i toppklasse, som vi krever for alle våre produksjoner.

Hvordan vil du beskrive Arendal-lyden?

- Engasjerende, dynamisk og detaljert.

Hva er god lyd for deg personlig?

- Det er et godt spørsmål. Jeg tror god lyd for meg er det vi streber etter å oppnå i produktene våre. Setter jeg meg ned for å høre på musikk vil jeg først og fremst trenge mer eller mindre hele frekvensområdet fra 20Hz til 20kHz. For det andre må oppsettet høres dynamisk og engasjerende ut. Jeg elsker når jeg kan skru opp volumet slik at jeg også kan føle musikken med hele kroppen. Med noen mer tradisjonelle "Hi-Fi"-høyttalere som fullstendig mangler retningskontroll, har lydbildet og dynamikken en tendens til å kollapse når du lytter på høyere lydtrykknivåer. Mikro- og makrodynamikk samt tonalitet er veldig viktig for meg. Jeg foretrekker å lytte til høyttalere som ikke prøver å gi opptaket sin egen soniske signatur, men heller å formidle det som ble spilt inn så nøyaktig som mulig.

Hvordan inspirerer eller motiverer Skandinavia deg i det du gjør?

- Vi er patrioter. Vår merkevare er oppkalt etter byen vi bor og jobber i. Det er også veldig tydelig i designen vår at vi prøver å fremme norsk kultur. Fra nordlyset vist på noen av bildene våre, til trehytter, med tretak og annet tilbehør som dekorerer interiøret i hytta. La oss ikke glemme isbjørnene eller strikkede ullluer. Høyttalerdesignene er også i tråd med skandinavisk design. Ikke så mye runde kanter og former, men mer rette vinkler og firkantede hjørner.

Hvorfor heter høyttalerne 1961?

- Navnekonvensjonen vår er kanskje litt uvanlig. Vi har basert navnene våre på viktige hendelser i Arendal by opp gjennom årene. 1961 var året Arendal fikk en bro mellom sentrum og en øy kalt Tromøya, som tilfeldigvis er der vår grunnlegger Jan Ove Lassesen kommer fra.

Takk for at du tok deg tid

- Selv takk!