Vi snakker med Criterion om Need for Speed Unbound

Om knapt fire uker er det på tide at studioet bak blant annet Burnout og Need for Speed: Hot Pursuit dundrer ut neste del av EAs elskede, langvarige, superpopulære racingserie, og gitt at vi fortsatt ikke vet så mye om spillet, i det hele tatt, benyttet vi anledningen til å ringe opp studioet via Zoom for å stille Criterions kreative leder Kieran Crimmins en rekke spørsmål om Unbound.

Kan du fortelle oss litt mer om Need for Speed Unbound?

- Dette er det vi i Criterion anser for å være så nær en fullverdig gateracing-fantasi som du kan komme i spillform i dag, og vi ønsker at du som spiller skal oppleve dine innerste gateracing-fantasier med et spill gjennomvått av personlighet. Her vil du kunne satse stort, vinne stort og tape alt du kjempet for og skrapet sammen. Innsatsene er akkurat så store du velger og for de som tør kan alt stå på spill - hele tiden. Vi har valgt å fokusere på personlighet og fremheve din egen karakter og stil, noe som betyr at det er mange måter du som spiller kan lage din egen bil med ditt eget utseende og kjørbarhet.

Den 2. desember er det duket for Unbound, som byr på 143 forskjellige biler.

Litt som Need for Speed Underground?

- Jada, absolutt. Dette er et nytt spill som står på egne ben, men jeg tror ikke vi hadde utviklet det slik vi gjorde hvis det ikke var for Need for Speed Underground som er et av mine personlige favorittspill gjennom tidene. Vi har blitt inspirert mye av Underground, og selv om gateracing-kulturen har endret seg i løpet av de siste 20 årene, tror jeg vi har rammet inn kulturen veldig bra, og Undergrounds DNA er der, absolutt.

Hvordan kom dere frem til spillets mildt sagt originale blanding mellom tegneserieobjekter, celshading og fotorealisme?

- Det hele startet med at vi ryddet en vegg på kontoret som vi så fylte med hundrevis av bilder av bygde gatebiler, graffiti, gatekunst, veggmalerier og alt i mellom, og etter hvert som vår første pitch vokste begynte vi å blande disse objektene mer og mer for å lage en visuell opplevelse som er fundamentalt ulik noe annet spill fra Need for Speed-serien. Vi ble også inspirert mye av Need for Speed Underground, som for sin tid hadde helt utrolig estetikk og klarte å få med det som var hett, og kult, i gateracing-verdenen på den tiden. I dag har ting som sagt endret seg og det som en gang var Fast and the Furious på begynnelsen av 2000-tallet er nå noe helt annet, haha, men jeg tror vi har funnet en stil som delvis passer til gameplayet vårt, men som også føles riktig når du først kjører. Et morsomt aspekt ved de tegnede gatekunstobjektene og vignettene som vi blandet med de fotorealistiske bilene og selve byen er at vi startet med å implementere veldig lite av dette og jo mer vi puttet inn, jo bedre så alt ut og jo bedre føltes det å spille. Jeg tror det overrasket mange av oss i teamet, og mye spillutvikling fungerer akkurat slik at man får lov til å teste og prøve seg frem. Vær følsom for selve prosessen.

Byen og bilene er fotorealistiske, mens karakterene er tegneserieaktige. En deilig og fremfor alt original kontrast.

Med tanke på at karakterene er tegneserieaktige, tenkte dere noen gang på å lage byen i samme stil?

- Nei. En ting som vi var helt enige og supersikre på helt fra begynnelsen var at Need for Speed ​​måtte inneholde den illusjonen av en virkelig verden og at alle de fantastiske bilene vi inkluderte måtte se ut som ekte biler, på ekte. Det er Need for Speed ​​for oss.

Unbound er "open world", hvis jeg har forstått det riktig?

- Absolutt. Spillverdenen er stor og helt åpen, eller i utgangspunktet er deler av den låst, men det tar bare en snau time og du som spiller har tilgang til hele spillverdenen. Vi har også en helt ny type spillstruktur i denne tittelen sammenlignet med alle andre Need for Speed-spill, ny historie med sterke, minneverdige karakterer, døgnsyklus og valgene dine som spiller vil ha betydning. Satse på deg selv, ta risker, vinn stort eller tap alt. Det er en dynamikk her i oppsettet som jeg mener spillserien har manglet i nyere tid.

Spillverdenen (Lakeshore) er helt åpen som i Burnout Paradise og alt handler om å satse stort (i gateracingturneringen The Grand) og vinne større, ifølge Criterion selv.

Dere jobber med Frostbite, selvfølgelig, men føles bilens fysikk og kjøring ny eller hentet fra Heat?

- Vi har bygget Unbound med Frostbite med helt ny bilfysikk og dermed en helt ny kjøreopplevelse. Faktisk startet vi med å lage det mest realistisk nøyaktige og fysisk detaljerte bilatferdssystemet EA noen gang har gjort, og la deretter til ulike hjelpesystemer for å finne den rette balansen mellom vekt, hastighet og jevn, lettmanøvrert følelse i bilene. Vi vil at det skal være enkelt å plukke opp, men vanskelig å virkelig mestre, som et hvilket som helst virkelig bra arkaderacingspill.