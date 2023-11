Vi snakker med Flight Simulator-sjef Jorg Neumann om den nordiske oppdateringen.

HQ

I forkant av den store nordiske oppdateringen (Microsoft Flight Simulator World Update 15: Nordics & Greenland) booket jeg et videomøte med Jorg Neumann fra Flight Simulator, som mer enn gjerne gikk gjennom en rekke detaljer vi kan vente oss. Se intervjuet i sin helhet nedenfor:

Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å takke for et strålende spill og bare konstatere at jeg aldri har vært spesielt interessert i verken fly eller fly, men har brukt Flight Simulator 2020 som en slags meditasjon når jeg bare kobler ut all støyen og stresset og slapper av der oppe blant skyene. Og det er det ingen andre moderne spill som kan tilby meg.

Tusen takk! Det var hyggelig å høre, og takk for at du tok deg tid til det. Det du forteller oss, er noe vi hører fra millioner av spillerne våre hele tiden, og det er åpenbart noe vi er stolte over. For et eller annet sted før vi lanserte Microsoft Flight Simulator 2020, visste vi selvfølgelig at hardcore-spillerne som elsker fly og fly, ville tilbringe tid i opplevelsen vi skapte, men vi visste ikke i samme åndedrag hvordan det ville være for alle "flyturistene" som har vist seg å komme tilbake med jevne mellomrom, for å slappe av og koble av fra omverdenen - som du sier. Vi snakket nylig om dette internt, og med tall som peker mot ni millioner spillere, regner vi med at vi har tiltrukket oss fire ganger så mange som vi i utgangspunktet regnet med og håpet på.

Jeg forstår at dere har brukt mye tid på å forbedre de svenske byene Visby, Malmö, Göteborg og Linköping i den nye nordiske oppdateringen. Kan du fortelle oss litt om hvorfor dere valgte hvilke byer som skulle forbedres?.

Det er flere ulike parametere her, og en stor del av prosessen med å velge hvilke byer som skal oppgraderes, handler om tilgjengelighet og tilstand. Vi bruker eksterne selskaper som flyr over og fotograferer disse stedene for oss, og det er mange detaljer og forhold når det gjelder vær og sollys, årstid og tilgjengelighet. Vi lytter selvfølgelig også til spillernes ønsker.

Stockholm, hovedstaden vår, mangler på denne listen... Hvorfor det?

Vi vet at mange spillere er skuffet over dette, og tro meg når jeg sier at vi er like skuffet, men det er bare fordi den svenske regjeringen har brukt lang tid på å godkjenne flybildene og først krevde at vi skulle slette visse områder. Alt er imidlertid løst nå, og Stockholm vil bli lansert som en egen oppdatering om noen uker. Litt forsinket, men det kommer til å skje før året er omme. Sverige har generelt vært en utfordring sammenlignet med mange andre land, men samtidig et av de landene som tidligere har sett dårligst ut i hele spillet, og dette har derfor vært en prioritet for oss å forbedre. Til å begynne med ville den svenske hovedkartografien ha 25 millioner SEK (ca. 1,8 millioner GBP) i betaling for at vi skulle få lov til å bruke landets egne kart, noe vi selvsagt verken ville eller kunne betale, men så grep EU inn og endret en særlov som hjalp oss på bred front og dermed ikke bare i Sverige. Du bor i et utfordrende land, haha. Det er ikke lett å få alle høydeforskjellene, fjellene og fjellene til å se bra ut, men vi jobber med saken. For Flight Simulator 2024 har vi også mange kule topografiske forbedringer som vi snart vil vise frem. Det spillet er et veldig stort skritt fremover grafisk. Jeg tror mange vil bli sjokkert.

Fortell oss mer!

Haha, jeg burde ikke... Ikke akkurat nå i hvert fall. Tanken er at vi skal vente litt med det, men la oss bare si at jeg nylig spilte Forza Horizon 5 og ble slått av hvor utrolig vakkert det er, selv om du stopper bilen og studerer detaljer på bakken. Det er så fint og detaljert, og vi har som mål å gjøre 2024-spillet like fint med en annen type detaljer og fotorealistisk nøyaktighet når det gjelder topografi og andre ting. Jeg fløy over et skogsområde i Flight Simulator 2024 her om dagen og valgte å lande på et sted der jeg for eksempel kunne studere tusenvis av steiner under vann i en bekk.</em>