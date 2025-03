Vi snakker om Rainbow Six: Siege X, Atomfall og Blades of Fire i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Den siste uken har inneholdt noen store forhåndsvisninger, hvor vi har kunnet dele våre tanker om MercurySteams actioneventyr Blades of Fire, Rebellions eventyr Atomfall, og Ubisofts Rainbow Six: Siege -etterfølger kjent som Siege X. Med et så bredt utvalg av forhåndsvisninger ute i naturen, har vi bestemt oss for å gjøre disse til tema for den siste episoden av The Gamereactor Show, der Alex og jeg oppsummerer våre erfaringer med disse lovende titlene.

Alex tar utgangspunkt i alt som har med Blades of Fire og Atomfall å gjøre (ikke gå glipp av forhåndsvisningene hans her og her), mens jeg i stedet tar meg av alt som har med Siege X å gjøre (forhåndsvisningen min finner du her). Ikke gå glipp av den siste episoden for å høre våre fulle, frie og utvidede tanker om spillene.

Du kan høre episoden nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker. Ikke glem å bli til slutten for å høre våre korte tanker om Death Stranding 2: On the Beachs siste nyhetsoppslag også.