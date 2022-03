Vi tar en nærmere kikk på Xbox Series S sammen med Power

Konkurranse - delta ved å kommentere i nyhetssaken - les mer under

I moderne tider trengs en moderne konsoll, selv i en tid hvor elektronikk er vanskelig å få tak i og ofte veldig dyrt. Xbox Series S er ikke bare liten, en enorm mengde spill er også optimalisert for konsollen, noe som betyr at lastetidene er korte, og du får oppleve spillene dine i opptil fantastiske 120 bilder per sekund. Og enda bedre, med Smart Delivery-systemet vil konsollen alltid laste ned den versjonen som er best for konsollen du bruker, i tilfelle du har flere generasjoner med konsoller i hjemmet ditt.

For de som hater rot, ripete plater og eksterne harddisker, er Xbox Series S heldigital med 512 GB intern og superrask NVMe-lagring. Alle spillene dine og dataene dine er 100 % digitale og lagres i skyen eller lokalt, og å utvide din lokale - men fullt digitale plass har aldri vært enklere. Den slanke og elegante designen passer utmerket i alle omgivelser, og den elegante hvite Xbox-kontrolleren regnes som den beste på markedet av mange spillentusiaster.

Hele maskinen er basert på AMDs Zen2 chip-arkitektur og RDNA GPU-plattform som til og med klarer å gi deg den avanserte DirectX Ray Tracing-lysrefleksjonsteknologien som har hevet grafisk realisme de siste årene. Bakoverkompatibilitet er imidlertid sikret med tusenvis av spill, og selv om mange av disse dateres tilbake til den originale Xbox og Xbox 360, har de blitt optimalisert for moderne maskinvare, med forbedringer av både lastetider og bildefrekvenser.

Med en moderne konsoll kommer en moderne TV, og akkurat som din avanserte høyteknologiske TV, eller til og med headset, støtter Xbox Series S Dolby Vision og Dolby Atmos.

I tillegg til å gi deg 120 FPS 1440p-innhold, støttes HDR naturligvis sammen med AMD Freesync som vil sikre den mest konsistente og flytende spillopplevelsen.

Hvilken type gamer er du?

Det er mange typer gamere, og mange hybrider, og noen drar mer nytte av Xbox Series S enn andre - la oss se på tre typer gamere som spesielt vil nyte funksjonene til Xbox Series S.

Den stille gameren - også kjent som støymotstanderen

Støy har alltid vært et problem med moderne konsoller, spesielt med enkelte modeller og forrige generasjon. Den nyeste generasjonen av Xbox-konsoller er imidlertid ansett i anmeldelser for å være effektivt avkjølt, med svært lave støynivåer som resultat, selv under full belastning.

Den stille gameren er typen som har optimert hjemmet med støysvak elektronikk, tykke tepper på gulvet og setter så stor pris på stillhet at selv spolhyling kan ødelegge hele uka.

Helgegameren - også kjent som fulltidsforelderen

For mange mennesker er spill som en belønning, en godbit som ikke alltid er innen rekkevidde og noe du ikke kontrollerer selv med hensyn til tilgjengelighet, eller rettere sagt, tidsbegrensninger og andre forpliktelser gjør gaming til en høyt verdsatt fritidsaktivitet.

Dette betyr at spill er en prioritet, og det må være enkelt å få tilgang, og så praktisk å bruke som overhodet mulig, og for dette er Xbox Series S en perfekt match - spesielt med den praktiske Quick Resume-funksjonen, og du trenger ikke å bekymre deg for at fysiske plater blir ripete og ødelagte.

Spilleren som alltid går i en ny retning - også kjent som altmuligmannen

For de som ikke klarer å bestemme seg vil det opplagte valget være å kjøpe ikke bare den svært budsjettvennlige Xbox Series S, men også skaffe Xbox Game Pass mens du er i butikken, som gir tilgang til de aller fleste nye spill og titler, men også mange av de klassiske Xbox-titlene som er gjort tilgjengelig for den nyeste generasjonen. Det inkluderer ikke bare Xbox Live Gold, men også EA Play, som gir deg tilgang til enda flere spill.

Denne typen spillere vil også sette stor pris på Quick Resume-funksjonen, som lar deg umiddelbart bytte mellom en rekke spill, siden denne typen gamere kanskje har litt mangel på fokus mens de spiller og alltid lengter etter nye ting å prøve. Med en massiv bakkatalog og tusenvis av titler å spille på Game Pass, vil Xbox-plattformen holde denne typen gamer underholdt i mange år, selv med lysten til å prøve ut nye spill hele tiden.

Konkurranse

Er du en av gamerne ovenfor? Eller har du helt andre prioriteringer som Xbox Series S er klar til å oppfylle?

Uttrykk i kommentarfeltet hvilken type gamer du er og hvordan du ville brukt en Xbox Series S for å gjøre livet ditt bedre.

Du kan skrive en kommentar eller legge inn et bilde eller en video fra Instagram, så belønner vi det beste svaret med:

1x Xbox Series S

1x A10 Gen2

1x Timbukt2 X Astro-bag

1x 12-måneders Xbox Game Pass

Du kan legge inn både Youtube- og Instagram-videoer i svaret ditt