Vi tester hvordan NVIDIAs DLSS bringer fantastisk bildeoppdatering til en Acer Nitro V 16

Med moderne maskinvare som ikke akkurat er billig, og spesielt bærbare datamaskiner som må balansere strømforbruk og termikk, opplever mange at maskinvaren deres kanskje ikke er helt opp til oppgaven når de prøver å gjøre spill både visuelt slående og opprettholde et høyt nivå av FPS .

Så la oss gå med et virkelig praktisk eksempel: Acer Nitro 16. Den er svært rimelig, har moderne maskinvare, inkludert en NVIDIA RTX 4060, NVMe-stasjon, DDR5-minne og alt du forventer av en bærbar PC rettet mot spill.

Mange spiller fortsatt på eldre maskiner. Det være seg bærbare eller stasjonære, men generasjonsspranget har økt med årene. Nåværende generasjons NVIDIA-grafikkort har mye ny maskinvare innebygd som eldre kort rett og slett ikke har, sammen med en pakke med programvare designet for å maksimere ytelsen. Mens NVIDIA prøver å oppdatere eldre kort etter beste evne, ofte med 10 års driveroppdateringer, har den nyeste maskinvaren noen av de mest banebrytende funksjonene. Takket være den maskinvaren vil selv lavere nivå-modeller overgå eldre enheter betydelig.

Et av de viktigste salgsargumentene til NVIDIA-grafikkort er deres ubestridte evne til å beregne reflektert lys. Veldig nyttig for disse raytraced-spillene, og med prosessorer som kan programmeres på individuelt nivå, er den virkelige stjernen i showet for mange en dypt kompleks men også ekstremt effektiv oppskaleringsmetode kalt DLSS. Det gir deg ikke bare flere bildefrekvenser med svært lite tap av visuell troskap, men kompenserer også mer enn for bildefrekvenstapet du kan oppleve i spill der raytracing er på et ekstremt høyt nivå. Det klarer til og med å beregne bilder mellom bilder, noe som er spesielt nyttig hvis spillet ditt støtter rekonstruerte lysstråler, noe som belaster systemet ditt veldig. Kort sagt, disse teknologiene tillater ekstremt høykvalitetsinnstillinger samtidig som du holder bildefrekvensen høy nok for en fullstendig flytende spillopplevelse.

Men hva er det?

Vel, enkelt sagt er det bilderekonstruksjon - og det er faktisk lettere å forklare enn man skulle tro. Generering av bilder for videospillene dine, spesielt ved høye oppløsninger og kvalitetsnivåer, krever mye prosessorkraft for grafikkortet. Det DLSS kan gjøre er å gjengi hvert bilde som trengs med en mye lavere oppløsning (som krever mindre prosessorkraft) og deretter gjøre en ekstremt velutdannet gjetning på hvordan bildet skulle se ut hvis det ble blåst opp til en mye høyere oppløsning, inkludert 4K . Dette høres kanskje rart ut, men for en databrikke er det mindre krevende å foreta en gjetning basert på nesten uendelige mengder eksisterende data enn å faktisk generere bildet den trenger for hvert bilde.

Det er også det som gjør at NVIDIAs 40-seriekort kan ha bildegenerering. I utgangspunktet vil spillet fortelle grafikkortet hvordan to bilder skal se ut, og kortet kan trekke en konklusjon på egen hånd om hvordan et bilde i mellom de to skal se ut.

Men nok snakk - la oss se på noen praktiske eksempler.

Hvis vi starter med det rene ytelsesgapet mellom generasjoner - ikke et eneste ord om oppskalering. Acer Nitro er utstyrt med en ganske fin IPS-skjerm som opererer på 165Hz, 1920x1200, så faktisk litt høyere enn...

Motreferansen vår er en relativt avansert bærbar PC med en RTX 2070 som koster over 2,5 gang så mye som Acer Nitro 16 R7-en vi har brukt som referanse. Det er stor prisforskjell, selv for en maskin med noen år på markedet. Det merkes at noen titler allerede er nærme maks.

Tabellene nedenfor viser RTX4060M vs RTX2070 - forskjell i %.

Og nå til den viktigste delen - oppskalering. Vi vil la eksemplene som brukes med Acer Nitro V16 tale for seg selv, ettersom DLSS lar deg gjøre en budsjettvennlig spillbærbar PC til et rammeknusende monster som vil sluke selv de nyeste spillene samtidig som du kan nyte 165Hz IPS-panelet som Acer Nitro V16 kommer med, til tross for bruk av Ultra grafiske innstillinger.

Dragon Age: Veilguard kjører 45 bilder per sekund - det er et nytt AAA-spill med høye krav - men slå på DLSS, og 111 bilder per sekund oppnås uten visuell nedgradering. Horizon Forbidden Dawn kryper akkurat over 60 FPS, men når igjen 111 FPS med DLSS. Ghost of Tsushima når bare 62 FPS, men går hele veien til 96 mens den ser fantastisk ut med DLSS.

Gamle, tunge strålesporede spill som Cyberpunk 2077 er intet unntak. De gir oss bare 30,57 FPS når vi bruker Ray Tracing Ultra-innstillingen, men når 81,88 FPS med DLSS - og går plutselig fra uspillbare til fullstendig flytende, til tross for at bildekvaliteten er satt til maksimum.

Så, kort sagt, er det ikke bare en massiv generasjonsheving i rå prosessorkraft, men moderne oppskalering gjør også maskiner på startnivå i stand til høye bildefrekvenser på de nyeste, mest krevende eller mest strålesporede spillene på markedet.

Du kan hente denne spesifikke modellen fra Elkjop her.