Fortnite Zero Build: Solo

Etter et uheldig tilsyn prøvde vi å overleve i et nytt Fortnite spill etter å ha unnlatt å spille inn den første. Ja, vi spilte en kamp hvor vi drepte fem spillere og kom på fjerdeplass og ikke spilte den inn ... Så gikk det tydeligvis nedoverbakke og... Vel, dette var resultatet. Vi lover å sørge for at vi tar opp det første spillet neste gang, som alltid ser ut til å være det med de beste resultatene ... Ha!