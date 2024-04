Wax Heads - Rebeca Let’s Play

Oppdag med oss demoen av denne veldig interessante tittelen der vi må betjene kundene våre og tilby dem det vi tror er den perfekte vinylen for dem ... For ikke å nevne at vi må hjelpe sjefen vår (blant annet) med et problem som har spiret i mange år hvis vi ønsker å beholde jobben vår. Vil du forstå litt bedre hva dette handler om? Ta en titt på videoen vår og oppdag en ny tittel sammen med oss!