Another Farm Roguelike: Rebirth - Rebeca Let’s Play

Oppdag hvordan det er et gårdsadministrasjons- og simuleringsspill der vi må betale vår månedlige leie (uansett hva det er, det er det det handler om, å få kastanjene dine ut av ilden selv) eller ... Vel, hvis du ikke betaler den, vil all fremgangen din gå ned i avløpet. Ja, akkurat som i et roguelike... Nå forstår du konseptet med spillet, gjør du ikke? Vel, ta en titt på denne videoen der vi tester det!