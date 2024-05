War Thunder - Livestream-gjentakelse

Som du vet, kommer vi alltid tilbake for å gi deg et spill eller to av Gaijin Entertainment's velkjente og anerkjente tittel. Selv om det i dette tilfellet var første gang vår kollega våget seg ut i ukjente hav, land og luft ... og det ser ut til at hun ikke har vært så dårlig til det! Vil du vite hvordan hennes første kontakt med tittelen var? Da kan du ta en titt på videoen vår!