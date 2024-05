Clothing Store Simulator - Rebeca Let’s Play

Selv om begynnelsen aldri er enkel og ikke vil ha den cachen du forestilte deg i begynnelsen av eventyret med å starte din egen tekstilvirksomhet, kan du ikke nekte for at enhver begynnelse er både spennende og foruroligende, og at det er både spennende og ubeskrivelig å få det til slik du ønsker! Skjønner du ikke hva vi mener? Ta en titt på videoen vår der vi tester demoen av denne tittelen, og finn ut hva vi mener!