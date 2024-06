Final Fantasy XIV - Livestream-gjentakelse

Med den kommende utgivelsen av Dawntrail -utvidelsen for tittelen, bestemte vi oss for at det var det perfekte tidspunktet å begi oss ut på tusen eventyr og begynne å få erfaring med karakteren vår. Vil du vite hvordan vi kom i gang i den anerkjente MMO-en? Ta en titt på videoen vår og finn det ut!