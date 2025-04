Mario Kart 8 Deluxe - Fullt 150 cc Turnip Cup-spill med Kamek

Alle kan være en spillbar karakter i det nye Mario Kart World til Switch 2 ... vel, alle unntatt Kamek! Siden Magikoopa fungerer som en transformativ "gjenstand" i det nye spillet, har vi her valgt ham som sjåfør for hele cupen gjennom Tour New York Minute, SNES Mario Circuit 3, N64 Kalimari Desert og DS Waluigi Pinball, der vi får en tostjerners rangering ★★★.