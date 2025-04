Dreamlight Valley - Storybook Vale Switch Gameplay Walkthrough Del 1: Merida

Vi åpner postkassen og henter den betalte DLC-en for å begi oss ut på dette nye eventyret, som starter med følgende brev fra The Keeper of the Lore: "The Storybook Vale har et akutt behov for din hjelp. The Neverafter er over oss. Den gamle magien er i ferd med å gå i oppløsning, og Dalen blør blekk. Det verste av alt er at de store fortellingene har blitt spredt! Du, og bare du, kan rydde opp i rotet som Maleficent og Hades har skapt."