Huawei Watch Fit 5 Pro - Video #1 Maskinvare (sponset)

I denne første videoen av to ser vi nærmere på Huaweis distinkte maskinvareprofil og utsøkte materialbruk på den nye Watch Fit 5 Pro.
"Huawei har endelig avduket det etterlengtede neste produktet i Fit Align-serien, Watch Fit 5 Pro, og tradisjonen tro skal vi fortelle deg alt om den.I denne første videoen går vi nærmere inn på maskinvaren, og dekker alt fra den vakre 1,92-tommers LTPO-skjermen med 3 000 nits topplysstyrke, vekten på bare 27 gram og de splitter nye, ekte sensorene. La oss dykke rett inn i det."
"Huawei har alltid, og da mener vi alltid, klart å designe og lansere spennende og overbevisende maskinvare, og Watch Fit 5 Pro er intet unntak.Denne gangen introduserer Pro-versjonen en høygrå titanlegeringsramme som gir klokken en førsteklasses metallisk følelse uten å legge unødvendig vekt, samt en skjerm i 2,5D safirglass.Materialer som tåler tidens tann, slitasje og elde."
"Vekten er bare 30,4 gram, noe som betyr at den ikke er i veien når du bare vil fokusere på å komme deg gjennom dagen.Kombiner det med 10 atmosfærers vanntetthet, den splitter nye TruScene 6.5-sensorene og et batteri som holder i opptil 10 dager, eller 7 dager ved normal bruk, og du har et nytt teknisk underverk her.På fronten er den 1,92-tommers LTPO AMOLED-skjermen den virkelige stjernen. Den er nå i stand til å nå en maksimal lysstyrke på 3000 nits, noe som betyr at grensesnittet forblir krystallklart selv i den skarpeste middagssolen."
"Berøringsfølsomheten på denne større skjermen støttes av den roterende, klikkbare digitale kronen, som gjør det enkelt og uanstrengt å navigere i operativsystemet.Takket være den større og bedre skjermen, den solide konstruksjonen, det nye sensoroppsettet og den fantastiske batterilevetiden har du en rimelig wearable som støtter deg i alle situasjoner, uansett om du har en iPhone eller en Android.Så der har dere det, folkens. En større og bedre skjerm, fantastiske sensorer, god byggekvalitet og til en overkommelig pris."
"Huawei ser ut til å fortsette sin smartklokkedominans, og i vår neste video, som vi kan se akkurat nå, vil vi fortsette å fokusere på programvaren. Vi sees da."