Huawei Watch Fit 5 Pro - Video #2 Programvare (sponset)

Huaweis HarmonyOS har kommet langt siden starten, og nå tilbyr det detaljert sporing, fantastisk batterilevetid og et vell av tilpasningsmuligheter.
"Huawei har gjennom flere generasjoner og iterasjoner forbedret Harmony OS, og det er nå et utrolig robust tilbud som til og med fungerer feilfritt på tvers av både iOS og Android. I denne videoen går vi nærmere inn på programvaren og viser deg den nye modus, falldeteksjon, sykkelmodus og de nye funksjonene for helsesporing, som EKG og blodsukkermålinger. La oss begynne! Huawei har stadig forbedret sitt bunnsolide Harmony OS gjennom mange generasjoner, og kulminerte i den plattformuavhengige versjonen du ser her. Grensesnittet har blitt optimalisert for de større 1,92-tommers skjerm, og det er utvidede sportsmoduser på proffnivå, spesielt den omfattende Golf-integrasjon, som inneholder kart for over 17 000 baner over hele verden, og som gir sanntids vindhastighet og greenhelling direkte på håndleddet ditt."
"Det finnes avanserte funksjoner for nesten alle typer utendørsaktiviteter du kan tenke deg, inkludert terrengløping, sykling, svømming og tennis.Utover sport tar Huawei også helse på alvor. Den sporer ikke bare skritt, den utfører også EKG-analyse, overvåker hudtemperatur og bruker oppdaterte algoritmer for å oppdage tidlige tegn på arytmi eller søvnapné. For de som er opptatt, tilbyr klokken nå bedre synergi på tvers av plattformer, noe som gir mulighet for raske svar og sømløs håndtering av varsler, enten du bruker Android eller iOS. 3D-treningsanimasjonene har også fått en overhaling, og tilbyr flytende, lett å følge guidede treningsøkter som utnytter den adaptive oppdateringsfrekvensen på 60 Hz på best mulig måte."
"Det er en programvareopplevelse som ikke bare registrerer dagen din, men som aktivt hjelper deg med å optimalisere ytelsen og restitusjonen din gjennom intelligent, datadrevet innsikt. Klokken er kanskje lett, men funksjonssettet er alt annet enn det."