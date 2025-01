Vil PC-en din være i stand til å kjøre Assassin's Creed Shadows?

HQ

Bare i går fikk vi fortelle deg alt om vår tid med Assassin's Creed Shadows, en opplevelse etter fire timers utforskning i Feudal Japan. Mens du kan lese den forhåndsvisningen her, hvis det har antent din interesse for det nylig forsinkede spillet som nå forventes å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S 20. mars, lurer du kanskje på om datamaskinen din faktisk vil kunne kjøre tittelen.

Hvis det høres ut som deg, har Ubisoft nå avslørt PC-spesifikasjonene for spillet, noe som betyr at vi vet hva som kreves for å kjøre Shadows på Minimum, Recommended, og Enthusiast, og også hvordan de tre forskjellige nivåene av Ray-Tracing vil påvirke det.

For de mest grunnleggende nivåene av Ray-Tracing er den gode nyheten at spillet vil være ganske tilgjengelig å kjøre, men for de som ønsker å skvise hver siste dråpe visuell ytelse ut av spillet, trenger du noen seriøs maskinvare.

Selektiv strålesporing:

Minimum:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1080P ved 30 FPS



Visuelle innstillinger: Lav



PROSESSOR Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600



GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ AMD Radeon RX 5700 8GB/ Intel Arc A580 8GB (REBAR PÅ)



Anbefales:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1080P ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Høy



PROSESSOR Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



GPU: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB/ Intel Arc B580 12 GB (REBAR PÅ)



Entusiast:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1440P ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Høy



PROSESSOR Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB/ Intel Arc B580 12 GB (REBAR PÅ)



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 4K ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Høy



PROSESSOR Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D



GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB / AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB



Standard Ray-Tracing:

Minimum:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1080P ved 30 FPS



Visuelle innstillinger: Høy



PROSESSOR Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600



GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB/ Intel Arc B580 12 GB (REBAR PÅ)



Anbefales:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1440P ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Høy



PROSESSOR Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x



GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 GB / AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB



Utvidet Ray-Tracing:

Entusiast:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 1440p ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Ultra



PROSESSOR Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D



GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 16 GB



Ekstrem:



Oppløsning/FPS ved bruk av dynamisk oppløsning og oppskalering: 4K ved 60 FPS



Visuelle innstillinger: Ultra



PROSESSOR Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D



GPU: Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB



Når det gjelder PC-spesifikasjoner, fikk vi nylig vite hva som skal til for å kjøre Doom: The Dark Ages og South of Midnight på PC.