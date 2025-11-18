Vil Steam Machine forandre alt eller ingenting)?

HQ

Steam har vokst jevnt og trutt i over 20 år, og har i dag en så stor andel av PC-markedet at det ofte blir kritisert for å være et monopol. En plattform som Epic Games Store tar for eksempel bare en tredjedel av prisen fra spillutviklere og utgivere for å selge spillene sine der, noe som betyr ganske mye mer penger til dem som faktisk lager spillene enn til eieren av plattformen.

Men Steam er urokkelig, og drøyt ti år etter at Steam ble lansert, gikk det rykter om at Valve ønsket å lage sin egen konsoll. I 2015 ble Steam Machines lansert, et konsept som gikk ut på å lage en mini-PC som man kunne ha i stua, og som man kunne kjøre spill på. Operativsystemet skulle være SteamOS, som er mer optimalisert for spill enn Windows.

Steam Machine var allerede på trappene i 2015.

Men konseptet var sprikende. Den eneste maskinvaren som var gjennomgående var en håndkontroller, fordi selve konsollen skulle produseres av flere forskjellige selskaper, ikke minst Alienware, Zotac og Webhallen. Konseptet mistet sakte momentum da det viste seg å bli ganske dyrt sammenlignet med en vanlig datamaskin, og SteamOS var ærlig talt heller ikke helt klart.

Dette er en annonse:

Seks år senere var Steam blitt enda mer etablert og PC hadde vokst frem som et slags standard spillformat, der mer eller mindre alle spill utgis (bortsett fra Nintendos), og Valve ville igjen prøve lykken med sin egen maskinvare og lanserte Steam Deck. Denne gangen gikk det bedre. Switch hadde sannsynligvis revitalisert behovet for bærbare spill etter fadesen med PS Vita og den tregt selgende Nintendo 3DS.

Suksessen til denne skjønnheten er sannsynligvis grunnen til at Valve ønsker å prøve igjen.

Det var rett og slett et behov å fylle, og Steam Deck ble raskt svært populært og kan i dag telle antall solgte enheter i millioner, samtidig som flere andre maskinvareprodusenter har kommet på banen med sine egne varianter, deriblant Microsoft, som sammen med ASUS nylig lanserte den offisielle ROG Xbox Ally.

Etter en periode med rykter om at noe stort var på gang, ble det i dag annonsert at Steam Machines-konseptet nok en gang vil bli tatt til inntekt for. Valve ønsker å ha sin egen konsoll igjen, men denne gangen er de bedre forberedt. Det vil ikke være en haug med produsenter, enheten er tydelig konsollinspirert (de utskiftbare skallene skriker virkelig videospill og stuer), kontrolleren ser bedre ut og kanskje viktigst av alt... SteamOS er virkelig klar.

Dette er en annonse:

Hele den nye Steam Machine-familien.

Som et resultat av dette har mange vært begeistret for den på sosiale medier og i kommentarfeltet vårt. Det er unektelig et fristende forslag, en konsoll som spiller det både Microsoft og Sony har å tilby - sammen med alt annet som bare kommer til PC (noe som er veldig mye). Selv om det ikke er den kraftigste PC-en, kjører den sirkler rundt konsollene takket være betydelig mer moderne CPU-er og GPU-er, samt betydelig mer RAM. I tillegg er det en datamaskin, så den vil også fungere til alt annet som media, eldre spill, emulatorer, Windows og så videre.

Du kan også forestille deg at Microsoft er litt stresset over dette. Deres neste Xbox ser ut til å være noe lignende. En konsoll som også kan kjøre som en PC, noe som betyr at de nå ikke bare vil kjempe med Nintendo og Sony om kjøpere, men også Valve. Selv om maskinvare i dag er mindre viktig for Microsoft, som tjener store penger på sine spill for PlayStation og Steam, betyr det fortsatt at neste Xbox vil være mindre unik, og vil være direkte sammenlignbar med et annet produkt. Selv om den nevnte ROG Xbox Ally viser at de er på rett spor med hybridtilnærmingen, er den ennå ikke like raffinert som SteamOS i det aspektet, og dette vil også være en utfordring.

Akkurat som PlayStation 5 (og Xbox 360) har Steam Deck utskiftbare skall.

Så er det Sony, som ikke er helt i samme posisjon, men likevel i samme nabolag. Når kundene skal velge hva de vil ha under TV-en, vil det utvilsomt være noen som foretrekker en Steam Machine. De kan like gjerne spille God of War, Horizon og Spider-Man på Steam Machine med bedre ytelse, samtidig som de kan kjøre stort sett alt annet. Vi vet ikke hvor stort dette publikummet er ennå, men det er ingen tvil om at det eksisterer, selv om selv i dette scenariet tjener Sony, som Microsoft, penger på Steam.

Men hva er egentlig potensialet for Steam Machines? Vil de selge 100 millioner enheter som en PlayStation-konsoll, vil de "bare" selge noen få millioner som Steam Deck, eller et sted midt imellom? Det er selvfølgelig vanskelig å si, men jeg tipper at de vil bli mer populære enn Steam Deck - men ikke med en enorm margin.

Den håndholdte kontrolleren ser fantastisk innovativ ut, med funksjoner som garantert kommer til å utgjøre en forskjell.

Jeg tror imidlertid det er helt i tråd med det Valve hadde tenkt, for dette er tross alt ikke et produkt de er avhengige av. Steam fungerer selvfølgelig like bra uansett hvilken datamaskin du kjøper, og det er langt fra den eneste mini-PC-en på markedet. Hvis du vil ha noe kraftigere under TV-benken, kan du gjøre det, og det finnes mange alternativer.

Det er snarere et produkt som er utviklet for de rundt 250 millioner konsollspillerne der ute (et grovt estimat basert på antall solgte konsoller, hvorav mange fortsatt er i forrige generasjon og en betydelig andel av dem har mer enn ett format). Folk som ønsker en enkel pakkeløsning som er plug-and-play, og der det homogene formatet gjør at det bygges opp et fellesskap med support, tips, apper og annet. Kort sagt ... en konsoll.

Steam Machines trenger et "killer game"... Half-Life 3 ville utvilsomt gjort susen. Er tiden inne?

Dette betyr også at det som hadde vært det eneste vi hadde snakket om i en uke eller to, nå på en måte allerede føles litt ferdig. Når en ny konsoll slippes, er det mange nye funksjoner, nye spill og et klart steg opp. Sjansen er stor for at du allerede har en Steam Machine hjemme, kanskje til og med kraftigere enn den er, og hvis ikke, kan du enkelt bestille den nå. Bortsett fra det lille, hendige og stilige designet (elsker de utskiftbare panelene), er maskinvaren og funksjonene ikke noe nytt. Det er en PC.

Joda, det kommer en ny kontroller, som jeg definitivt synes ser spennende ut, men det alene er ikke nok til at dette føles veldig spennende. Når det er sagt, synes jeg det er mye som tyder på at dette likevel kan være et slags første virkelige mellomtrinn der PC og konsoller smelter sammen. Ikke at konsoller nødvendigvis blir PC-er (selv om det i praksis er det jeg tror vil skje - jeg tror egentlig ikke at Microsoft, Sony og alle tredjeparter vil ønske å lage flere versjoner av titlene sine i det lange løp), men at PC-er vil bli bedre til å være konsoller og virkelig fungere godt sammen med håndholdte enheter, koblet til en TV. Og det ser ut til å starte tidlig i 2026.