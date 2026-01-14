Vinnerne av julekalenderen 2025 er kåret

HQ

Vi tar oss alltid god tid når vinnerne av årets julekalender-konkurranser skal kåres. Denne gangen har det vært enda vanskeligere. Kalenderen har vokst - noe den gjør hvert år - samtiden som verdiene som står på spill har blitt såpass stor. Når vi i tillegg har åpnet konkurransen for Norge, Sverige, Finland og Danmark og hatt adventskalendere er det ikke rart diskusjonene har tatt tid. Dessverre betyr dette også færre norske vinnere, men jeg skal kompensere for dette ved å ha noen konkurranser eksklusive til Norge fra og med neste uke.

Ja, dette betyr færre premier til danske hender, men vi forventer å kompensere for begge deler i løpet av året, når flere premieinitiativer spesielt rettet mot danske brukere også vil se dagens lys, og at adventskalenderen for 2026 har enda flere premier enn i fjor.

Med det sagt har vi nå valgt vinnerne og kontaktet dem, så forhåpentligvis vil samarbeidspartnerne våre sende premiene så raskt som mulig. Her er alle vinnerne av 2025s jule- og adventskalender. </em>

D. 1 desember

"Hun skulle hete Sofi Oksanen, som i boken «Purge»??"

D. 2 desember

"Jeg synes simpelthen at det her er så pinlig å skrive, men hva gjør man ikke for å være med i Danmarks beste julekalender konkurranse. 😅

Jeg og konen har hver vårt værelse (sorry guys, im that lucky!) 😂 Og jeg har nå fått muligheten til å for at inrede mitt akkurat som jeg har lyst. Når jeg ser tilbake, forstår jeg nå veldig godt at det er kjæresten min som styrer interiørdesignet hjemme fordi;

På mine 8 kvadratmeter har jeg dekorert den enorme Pokémon-samlingen min på den ene veggen, som fyller hele veggen, og på den andre veggen er det akvarier. I enden av rommet har jeg klemt en 120x200 seng over, og lukket den av med gardiner fordi!;

I hulen, som jeg kaller den, er det en 50" flatskjerm, samt en 27-tommers skjerm jeg kan spille og se TV på. Alle spillkonsollene mine er koblet til disse skjermene, og jeg ligger som en drøm når jeg spiller. Og jeg går alltid til «sengs» veldig tidlig. 😂 "

D. 3 desember

"Jeg ønsker støydemping som kan temme både tastaturtrykking og barnegråt når jeg jobber hjemmefra og partneren min er i foreldrepermisjon. Og en mikrofon som får meg til å høres ut som en radioprater i stedet for noen som sitter i en blikkboks slik mange av kollegene mine. Batteriet skal også vare lenger enn meg. Når alt det ovennevnte fungerer, er det perfekt."

D. 4 desember

"Så jeg har blitt litt interessert i å lage et slikt «epleskum» i det siste.

Du tar omtrent 4-5 epler, omtrent 100 ml vann, koker dem godt til de er myke, blander blandingen godt, tilsetter omtrent 40 gram gelatin og eventuelt en spiseskje sukker, kanskje litt kanel, litt sirup, hva enn du synes er deilig, og så slenger du det i foodprosessoren din for å piskes - jeg har ikke en, så det blir en hard runde med pisking til det har blitt skummet godt og grundig opp - det ser nesten ut som pisket krem ​​til slutt - og så må det stå i kjøleskapet i omtrent en natt.

Prøv det, det er ikke så ille, men det kan bli et rot hvis du ikke får de riktige trinnene riktig.

Og så krever det faktisk utstyr, med mindre du vil bli skikkelig sliten i armen.. 😅"

D. 5 desember

"Jeg har en smartplugg som lar meg slå av strømmen til TV-en når jeg ikke vil at barna skal se på Netflix i stedet for å gjøre leksene sine. Det har fungert utmerket."

D. 6 desember

"Jeg husker den dagen jeg først ble introdusert for Borderlands. Etter et par øl fant jeg og en kamerat ut at jeg skulle kjøpe et spill til den splitter nye 360en min, og det var ingenting som passa stemningen mer enn Borderlands. Vi benka oss til og kjørte gjennom dum humor, dårlig manus og unødvendig vold til morgon bitti, og siden det har jeg kjøpt hvert eneste nye spill i serien. Det er kanskje ikke 100% kvalitet, men det er 100% perfekt for meg."

D. 7 desember

"Fører 1: Keanu Reeves. Rolle: Hovedfører (strategi og konsistens). Hvorfor: Keanu Reeves har en genuin lidenskap for motorsykler og fart, noe som viser hans mekaniske forståelse og respekt for maskinen. Han er kjent for sitt utrolige fokus og rolige, nesten zen-lignende personlighet under press. I F1 er konsistens og det å holde seg rolig i kritiske øyeblikk (som pitstopp eller omstarter) avgjørende. Han ville være den strategiske og pålitelige poengscoreren.

Fører 2: Cardi B. Rolle: Kartleser (aggresjon og mediestjerne). Hvorfor: Cardi B er eksplosiv, fryktløs og har en utrolig evne til å skape oppmerksomhet og hype. Hennes aggressive og kompromissløse holdning ville oversatt til dristige forbikjøringer og en vilje til å ta risiko for å sikre topplasseringer. I tillegg ville hun være den ustoppelige stjernen i alle intervjuer og sørge for at teamet har den høyeste profilen i F1-pitene. Hun ville være "wildcard"-føreren som leverer enten en seier eller et stort drama."

D. 8 desember

"Nokia N900 var kjempebra den gangen. Tilpasningsmulighetene til operativsystemet og muligheten til å spille emulatorspill hjalp meg med å komme meg gjennom det kjedelige studiearbeidet uten å bli dødslei"

D. 9 desember

"Ok, dette er faktisk et spørsmål som fikk meg til å tenke på en skikkelig skuffelse fra tenårene. Jeg hadde ønsket meg et godt headset, og hadde skaffet meg et sett med «Turtle Beach». Og da jeg med glede tok dem i bruk, viste det seg at all bruk av dem var ledsaget av veldig merkbar «hvit støy», som påvirket alle spilløkter med dem negativt. De ble bare brukt en håndfull ganger, og deretter pakket langt unna. Supertrist, men siden den gang har jeg heldigvis nytt fantastiske headset fra HyperX og Steelseries, så historien ender godt.😊 "

D. 10 desember

"Jeg prøvde en gang å gjøre Iron Maidens The Trooper til ringetone på mobiltelefonen min ved å spille inn en liten sang som spilte gjennom høyttalerne."

D. 11 desember

"Evt brukt AR til å gjøre husarbeid til en lek, bokstavelig talt, lignende slik noen programerte Roombaen til å spille Doom, hvor støv var demoner. Med XP, og animasjoner når man f.eks tørket støv og behagelig musikk. "

D. 12 desember

"Jeg elsker å stå på ski og er i Japan så ofte jeg kan. Så jeg ville satt opp en bærbar PC slik en pølsemann har på magen og strømmet fra Shibuya Scramble Crossing. Det er alltid ting som skjer i bakgrunnen der.."

D. 13 desember

"Jeg ville lagt til telepatisk banning i kontrolleren 🧠🎮

Når jeg blir frustrert, trenger jeg ikke trykke på noen knapper - kontrolleren føler sinnet mitt og gir meg automatisk:

+20 % bedre aim

fiender som plutselig snubler litt

og én (1) gratis "det der telte egentlig ikke"-retry

I tillegg vibrerer den trøstende og hvisker:

"Det var lagg. Helt klart lagg.""

D. 14 desember

"Lyd som føles som et «pustende, varmt teppe» - ikke bare støy, men et subtilt, rytmisk og naturlig lydbilde som støtter roen i kropp og sinn."

D. 15 desember

"Robotstøvsugere som kan «skanne rommet» og «bli kjent med hjemmet mitt», men vår nåværende roborock bad-boy-2000-jeg-skal-komme-etter-deg er fortsatt dypt fascinert av for eksempel en mistet ladekabel som den har prøvd å rive fra hverandre utallige ganger helt til den roter det fullstendig til og jeg må redde den i panikk 😂 det samme skjedde med hundens leketøy, som den også vikler seg inn i, hvoretter vi kommer hjem fra en tur og den sitter i hjørnet og skammer seg over at den ikke har klart å gjøre den absolutt eneste jobben den har 😅

Den dagen en robotstøvsuger 100 % kan stoppe opp og tenke: «Hvis jeg suger i meg denne dritten, blir jeg hatet resten av livet», da er vi klare for fremtiden! God jul, folkens! 😎"

D. 16 desember

"(Emils svar er først og fremst valgt på grunn av en morsom parallell mellom Snorlax og bildet han har satt inn i innlegget, som du kan se her

D. 17 desember

"La oss se ... Jeg tenker på hva jeg vil gjøre med kroppen min, vil jeg bli fysisk sterkere, mentalt sterkere, raskere, ha bedre utholdenhet eller bare få kroppen til å føles bedre og ikke være så stiv? Så når jeg vet det, tenker jeg på hva jeg må gjøre for å få det gjort, og deretter hvilket utstyr jeg trenger til det. Så tenker jeg på om jeg kan gjøre det hjemme. Så tenker jeg «Jeg kjøper det jeg trenger på neste lønning.» Så på neste lønning blir det «Jada, det nye spillet kommer ut nå, jeg vil kjøpe det. Å, Steam har rabatt på de spillene jeg har ønsket meg lenge. Mmm, litt chips og cola hadde vært fint på fredag, og ja, og litt sjokolade og godt med det selvfølgelig.» Det er stort sett sånn det vanligvis går. Jeg har tenkt på en tredemølle en stund nå å ha hjemme slik at jeg kan gå mens jeg ser serier på datamaskinen i stedet for å sitte ned. Vi får se når det kommer til det."

D. 18 desember

"Ismatten du kjøpte i 2005 var en av de sykeste tingene du noen gang brukte på den tiden. Nå forstår du kanskje at det bare var en gimmick med en musematte laget av frostet glass.

"

D. 19 desember

"Kjæresten min hadde et lite, stilig over-ear-hodesett som hun alltid løp med. De hadde en veldig god størrelse og satt tydeligvis godt på hodet hennes, for hun mistet dem aldri.

En dag, da jeg skulle gå en tur og mine egne Sony-hodetelefoner hadde gått tom for strøm, bestemte jeg meg for å låne hennes.

Jeg er typen som liker litt progressiv house (Neelix, Fabio Fisco, Atype osv.), så selvfølgelig tok jeg dem på.

- Det var rett og slett ingen bass i de hodetelefonene, og all den andre lyden hørtes også bare ut som om den kom fra en spilledåse. Jeg ga opp musikken til turen, googlet hodetelefoner og fant ut at det var noe skrot hun hadde betalt 349,- for.

Den dag i dag forstår hun fortsatt ikke at dårlig lyd dreper god musikk."

D. 20 desember

"Man burde ha en anordning som i Wallace and Gromit som slenger en ut av sengen, kler på deg og serverer frokost."

D. 21 desember

"Åh, den ser deilig ut! Jeg hadde faktisk en Apple Watch Ultra, men solgte den igjen fordi den bare sto der og samlet støv på nattbordet mitt. Men en snikende stemme har rumlet i skyggene lenge: Angrer jeg på at jeg solgte den? Og det gjør jeg sannsynligvis. Det er kanskje dumt å bli motivert av en klokke, men jeg vil bruke den til å spore fremgangen min på gåturer, sykkelturer og spesielt løpeturer. Jeg har bare aldri vært særlig flink til å sette den ut i praksis, men kanskje jeg burde gi den en ny sjanse.😊"

D. 22 desember

"Jeg er ikke kresen når det gjelder tastaturer, jeg liker at de lager mye støy. Gjerne litt mer vekt og tyngde i basen, slik at den ikke sklir og velter glassene! Men det viktigste av alt er to avsnitt, som jeg innrømmer helt uten å ha kjørt en løgndetektor. Nummer én: Plasseringen av Windows-knappen. Nummer to: Lett å rengjøre! (dvs. ingen feilplasserte FN-knapper og Windows-knapper, og rimelig lett å rengjøre)."

D. 23 desember

"Den må ha et godt batteri som kan vare til bruk av GPS, strømming eller bare snakke noen utenfor hørevidde 🤣Den må ha et raskt operativsystem med nok RAM til å kunne åpne alt raskt og ikke ha forsinkelser.Den må ha et godt kamera, men automatiske innstillinger for alltid å ta det perfekte bildet, slik at jeg ikke trenger å rote med alle slags innstillinger som jeg uansett ikke liker.Den trenger ikke å koste så mye som flaggskipmodellene gjør nå eller ha en milliardx zoom, og den trenger heller ikke å være ultratynn.Ideelt sett ville jeg ikke betalt mer enn 5000 kr., men helst enda mindre, som 1-2000 kr., i stedet for å bli ruinert når jeg kjøper en ny mobil."

D. 24 desember

"Jeg ville invitert julenissen som kartleser. I gaming-verdenen ville han vært en karakter med full oversikt over hele kartet. Han vet alltid hvor han er, finner de beste snarveiene og gjør ingen feil under press. Med Julenissen ved siden av meg hadde løpet følte raskere, tryggere og ført til garantert seier 🎅"

1. Advent

"Det er Love Actually. Selv om jeg som middelaldrende, mellomvektig mann som er en storforbruker av actionfilmer, tør jeg ikke alltid innrømme det. Akkurat passe mengde tullete, uten å være for søt. Det er ung kjærlighet, gammel kjærlighet, uoppnåelig kjærlighet, tapt kjærlighet, vennskapskjærlighet. Alt pakket inn i samme pakke rundt juletemaet. Historien om Bill Nighys rollefigur Billy Mack er nok den som kommer mine egne følelser nærmest. Og filmen har også Liam Neeson i hovedrollen 'nuff said.

For et par juler siden, av en eller annen grunn, tilbrakte vi julen med en liten gruppe gutter. De lo og fniste mye da jeg annonserte at vi skulle se denne. Det er spennende at gruppen ikke mistet mobiltelefonene sine mange ganger i løpet av filmen.."

2. Advent

"24 daglige retter, hver dag en ny rett fra et sted i verden jeg ikke har turt å prøve. Fra dag 1 - 24, og den 24. velger jeg de 10 beste rettene og dekker et nytt spisebord! Retter: 1. Jollof - Nigeria/Ghana. 2. Pho - Vietnam. 3. Beef Wellington - Storbritannia. 4. Kabuli Palaw - Afghanistan. 5. Khorovats - Armenia. 6. Conch - Bahamas. 7. Feijoada - Brasil. 8. Seswaa - Botswana. 9. Poutine - Canada. 10. Ropa Vieja - Cuba. 11. Koshari - Egypt. 12. Kokoda - Fiji. 13. Karjalanpiirakka - Finland. 14. Masgouf - Irak. 15. Jerk Chicken - Jamaica. 16. Machboos - Kuwait. Desserter - 17. Baklava - Kalkun. 18. Tres Leches Cake - Mexico. 19. Pavlova - New Zealand. 20. Schwarzwaldkake - Tyskland. 21. Mochi-is - Japan. 22. Vaniljepanna Cota - Italia"

På grunn av et problem ble det ikke holdt en tredje adventskalender. Vi beklager det.

4. Advent

"Belysning som reagerer på TV-ens fargevalg i sanntid, og tilpasser atmosfæren i hele stuen til film-/spillsituasjonen. Navnet ville være HaloLight, fordi den sender ut lys rundt TV-en som en glorieeffekt."